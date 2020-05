Coronavirus.- El Low Festival de Benidorm suspèn la cita d'aquest estiu i emplaça els 'lowers' a trobar-se el 2021

"Ara més que mai, som #LowersForever", han destacat des de l'organització en un comunicat en el qual han apuntat que "tots els anys" creuen l'arc del festival amb "la mateixa il·lusió i ganes de la primera vegada".

Així, han indicat que cada any els 'lowers' es retroben i descobreixen "noves cares". "No sabem si és el cel de Benidorm o el fet que estem 'a casa', però sempre ens trobem amb amics als qui solament veiem any rere any. Low és música però també són moments únics".

No obstant açò, i encara que no s'imaginen un any sense poder "celebrar la música 'juntxs'" en aquest cas i per a aquesta edició 2020 "el moviment més responsable aquest 2020 és detindre's".

"Aprofitarem aquesta situació per a pensar, aprendre i reconstruir. Anteposem la vostra seguretat i la vostra salut davant qualsevol altra cosa. Per aquest motiu, hem hagut de prendre una de les decisions més difícils de la nostra història: Low Festival 2020 no podrà celebrar-se enguany. Però no vos preocupeu, tornarem del 30 de juliol a l'1 d'agost del 2021".

L'organització ha assegurat que per açò segueixen treballant "amb la mateixa il·lusió perquè puguem gaudir d'una gran edició i vos avisem: el pròxim 25 de juny anunciarem les primeres confirmacions de #Low2021. Una cosa tenim clara: passe el que passe, sempre ens quedarà Low Festival".

#GUARDATUENTRADA

"Durant aquests 12 anys sempre ens heu donat suport. Heu confiat en nosaltres en cada edició i ara vos demanem que ho seguiu fent: si la vostra situació vos ho permet, guardeu la vostra entrada per al pròxim any. Així aconseguirem afrontar la pròxima edició amb més força i seguirem treballant com fins ara, cobrint despeses en personal, proveïdors, artistes, publicitat i tots els que fan possible que cada any se celebre Low Festival", han dit des de l'organització.

En eixe sentit, han explicat que les entrades ja comprades per a aquest 2020 serviran "per al pròxim". "I a més amb premi. La pròxima vegada que creueu l'arc d'entrada de la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, els #LowersForever podreu brindar amb nosaltres pel futur: perquè la primera cervesa en #Low2021 correrà pel nostre compte. A més, destinarem un euro de cada entrada no retornada a diferents bancs d'aliments", han anunciat.

No obstant açò, l'organització ha previst la possibilitat de recuperar els diners de les entrades i abonaments a partir del pròxim 25 de juny "després de les primeres confirmacions de Low Festival 2021".