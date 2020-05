Mila Ximénez celebra sus 68 primaveras de forma muy especial: "Estoy teniendo un cumpleaños maravilloso"

Mila Ximénez está de celebración. La colaboradora ha celebrado este jueves 21 de mayo su 68 aniversario. A pesar de estar estar confinada y no poder celebrarlo como le gustaría, ha sorprendido a sus seguidores con un ramo de rosas amarillas, un regalo que ha recibido por motivo de su cumpleaños.

“A pesar del confinamiento, estoy teniendo un cumpleaños maravilloso. Quiero dar las gracias a mi familia y mis amigos por hacerme este día tan especial. Me muero de ganas de abrazos. Os amo!!!”, escribió en sus redes sociales.

Tras estar más de 59 confinada en casa, hace unas semanas reapareció en el plató de Sábado Deluxe para contar por los duros momentos que ha pasado. La tertuliana tuvo que hacer frente a un herpes zóster durante la cuarentena. "Es muy doloroso, es como si te arrancaran todas las muelas de la cara".

Durante la entrevista confesó que había pasado todo el confinamiento medicada por los fuertes dolores que tuvo. Además, aseguró que estar sola le ha servido para descubrir cosas que desconocía de ella misma. "He tenido conmigo misma una convivencia serena y más cálida, las cosas que antes me crispaban mucho y alteraban me parecían menos importantes después de lo que hemos pasado. He descubierto cosas de mí que desconocía", comentó.