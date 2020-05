Confederación de Empresarios de Galicia afirma que el acuerdo para derogar la reforma laboral "destruye" el diálogo

En un comunicado, ha insistido en que la adopción de este pacto representa "una gran falta de respeto" y ha alertado de que la derogación de la reforma laboral "puede poner en riesgo la supervivencia de miles de empresas y de millones de empleos" dada la situación actual.

En concreto, el PSOE anunció a última hora de la noche de este jueves una matización al acuerdo alcanzado con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP en la que no aparecía la palabra "íntegramente" y los cambios a realizar de manera urgente se limitaban a tres puntos. No obstante, posteriormente, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, detalló que la reforma laboral sería derogada al completo y no de modo parcial.

En concreto y de manera urgente, según el nuevo texto, se modificarán tres aspectos de la misma: la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Respecto al acuerdo, la CEG ha insistido en que su adopción conlleva "un desprecio intolerable al diálogo social" y "echa por tierra el principal instrumento de cohesión social y progreso económico", que, según ha recordado, "la propia Constitución concede a los agentes sociales".

Asimismo, la confederación ha resaltado que el pacto tampoco contempla las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea, en las que se aboga por potenciar la recuperación a medio plazo a través de medidas de apoyo al empleo "tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales", como la flexibilización de las condiciones laborales. Ante esta situación, la CEG ha advertido de que "incrementar la rigidez en el mercado laboral supondrá una involución en la legislación (relativa a este ámbito)".

CONSECUENCIAS

Asimismo, ha afirmado que este acuerdo podría limitar "la capacidad de adaptación de las empresas a la realidad económica actual y a las necesidades del mercado". Además, ha asegurado que conllevará una "pérdida de confianza empresarial" a nivel nacional e internacional, así como que afectará a la economía española y gallega.

Así, esta entidad ha lamentado que la derogación de la reforma laboral supondrá que los "esfuerzos" realizados para mantener puestos de trabajo mediante la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "se habrán llevado a cabo en vano".