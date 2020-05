La canción de Rusia se corona en YouTube a falta de un vencedor de Eurovisión 2020

Aunque la historia de Eurovisión se ha revelado como imprevisible en sus resultados, los rusos Little Big pueden presumir de haber conquistado al menos una victoria moral tras la primera edición cancelada en sus 65 años de recorrido: la del vídeo que más rápido ha crecido en reproducciones.

Según ha informado la organización del evento, la ácida y traviesa canción con la que concurrían oficialmente al festival de este año, Uno, ha superado los 100 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno el pasado 12 de marzo.

De hecho, Rusia era uno de los favoritos al triunfo junto con los aspirantes de Lituania (The Roop, On Fire), Islandia (Daði og Gagnamagnið, Think About Things), Bulgaria (Victoria, Tears Getting Sober) e Italia (Diodato, Fai Rumore).

Aunque el país del presidente Vladimir Putin ha tanteado el triunfo a menudo en los últimos años, fue en 2008 la última vez que se alzó con la gloria máxima, entonces con la participación de Dima Bilan y la balada Believe.

Eurovisión 2020 fue cancelado en marzo cuando, "con gran pesar", la Unión Europea de Radiodifusión (UER) comunicó su decisión de no celebrar el evento por la incertidumbre creada por la expansión de la Covid-19 y por las restricciones tomadas por numerosos gobiernos de los 41 países participantes.

En sustitución del evento, el pasado fin de semana se celebró un programa especial titulado Europe Shine A Light, en el que participaron con sus testimonios todos los que habrían sido los concursantes de la 65ª edición, que se retomará en 2021 en Róterdam (Países Bajos).

Aunque muchos de ellos repetirán entonces como candidatos, Rusia aún no ha confirmado si volverá a tantear sus opciones con Little Big como representantes oficiales.