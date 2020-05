Coronavirus.-La UV i la seua spin-off Epidisease reforçaran Sanitat amb l'anàlisi de fins a 1.200 mostres virals diàries

La capacitat de les comunitats autònomes per a la realització de proves diagnòstiques de Covid-19 mitjançant la tècnica RT-PCR ('Reacció en Cadena de la Polimerasa', per les seues sigles en anglés), és un dels principals factors per a garantir l'avanç en la desescalada cap a la nova normalitat projectada pel Govern.

La realització de proves PCR és "essencial" perquè els contagis romanguen en l'àmbit local minimitzant l'efecte d'un possible repunt. Es tracta d'evitar que les cadenes de transmissió residuals es convertisquen en una segona ona greu, recalca la universitat valenciana en un comunicat.

Aquests tests presenten una sensibilitat del 99% i detecten la presència de coronavirus en individus amb infecció activa. Es tracta, ara com ara, de la prova més fiable per a detectar a persones asimptomàtiques o a aquelles que es troben en els dies previs a l'aparició de símptomes, així com per a confirmar la infecció del virus SARS-CoV-2.

La capacitació atorgada per l'Institut de Salut Carlos III, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, permet que el laboratori done suport a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana en l'anàlisi de proves procedents dels hospitals de la Comunitat Valenciana.

"En 24 hores podem enviar a Sanitat resultats del test perquè puguen ser comunicats als pacients i actuar segons protocol", assegura José Luis García, director executiu d'EpiDisease, i Salvador Mena, professor del departament de Fisiologia de la Universitat de València (UV), tots dos responsables de l'engegada d'aquesta iniciativa.

ROBOT AUTOMATITZAT

Situat en l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBibe) de la Universitat de València, en el Parc Científic de la institució acadèmica, el laboratori compta amb un robot automatitzat d'extracció d'RNA i una màquina PCR, que permeten analitzar 1.200 mostres diàries.

El nou servici parteix d'una col·laboració entre la UV i l'empresa biotecnològica per a l'engegada conjunta del laboratori. "Des del principi d'aquesta crisi i en línia amb el compromís de responsabilitat i transferència del coneixement a la societat, la Universitat de València està aportant tots els recursos possibles per a col·laborar amb les autoritats sanitàries en la superació d'aquesta pandèmia", comenta la vicerectora d'Innovació i Transferència de la institució acadèmica, María Dolores Real.