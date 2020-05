Coronavirus.- Puig nega "tensió" en el Botànic després de la negativa de Compromís a la pròrroga de l'alarma

"Cada partit representa el que representa", ha resolt en roda de premsa sobre l'encreuament de crítiques entre els socis del Botànic II (PSPV, Compromís i Podem) després del vot en contra del diputat de la coalició, Joan Baldoví, aquest dimecres en el Congrés.

Puig, després de reunir-se amb els síndics de Les Corts, ha defès que una cosa és el govern i una altra el parlament i que "cada grup parlamentari decideix el que considera a cada moment". Ha posat l'accent que el Consell no qüestiona les posicions partidistes i ha cridat la "qualitat democràtica" de separar partits i institucions.

En tot cas, ha cridat el fet que el clima de crispació "no contagie la política valenciana" i a "fugir de l'espai de l'insult", buscant punts d'acord perquè "la societat no està tan enfrontada com pareix". Ha convidat els partits a cooperar en el pacte de reconstrucció, a partir de la comissió de Les Corts que arranca aquest divendres, i ha agraït la seua bona predisposició.

NO PENSAR EN LES PRÒXIMES ELECCIONS

El president valencià ha demanat mirar a llarg termini amb un itinerari de recuperació fins al 2030, sense partir d'una doctrina única. "Hi haurà diferents governs i alternançes; hem de pensar en les noves generacions, no en les pròximes eleccions", ha asseverat, advertint que "gens serà gratis ni fàcil si no hi ha voluntat".

Sota aquest prisma, ha convocat la societat civil a un acord de reconstrucció per a "no només anar a la nova normalitat ni tornar a la vella, sinó anar a una normalitat millorada". Vol "aprofitar aquest moment complex per a pal·liar el gran desastre i veure com som capaços d'accelerar els desafiaments que ja teníem".

REPARTIMENT DE FONS DEL GOVERN

En clau econòmica, després de presentar el full de ruta per a la reactivació, ha destacat que el Govern de Pedro Sánchez ha "solucionat" el problema més immediat per a fer front a la pandèmia: la liquiditat.

Ara toca "discutir" com es distribueix el fons de 16.000 milions perquè les CA facen front a les conseqüències de la crisi, "un procés que està obert" i en el qual treballa la Conselleria amb el Ministeri d'Hisenda. Puig veu "raonable" que els primers 10.000 es distribuïsquen en funció de la despesa sanitària.

Però ha tornat a demanar que l'últim tram de 5.000 milions, per a compensar la reducció de recursos propis per la caiguda de l'activitat, tinga en compte l'esforç fiscal i la situació financera de cada regió.

Fins aleshores, ha ressaltat que la Comunitat Valenciana va ser una de les CA que va demanar un fons extraordinari i "el Govern va fer cas" a diferència de a l'any 2008. També ha reiterat que l'infrafinançament valencià ja està en el debat espanyol amb un "consens generalitzat", la qual cosa veu com un punt de partida.

Davant l'exigència de l'oposició d'eliminar alts càrrecs, Puig ha sostingut que el que toca en una crisi és que els responsables de les institucions siguen "cada vegada més autoexigents". "No he vist empreses llevant càrrecs directius", ha il·lustrat.