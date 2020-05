Celaá defiende cambiar la LOMCE para modernizar el sistema educativo

"La queremos cambiar y no por un tic ideológico totalitario, sino para dar respuesta a las necesidades de modernización del sistema, que se han puesto en evidencia de manera dramática a lo largo de esta pandemia", ha señalado la ministra.

Así lo ha manifestado este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Formación Profesional celebrada en el Congreso de los Diputados, donde ha informado de las medidas tomadas ante la crisis del Covid-19 en el ámbito de las competencias.

En este contexto, ha asegurado que la evolución hacia la digitalización "es una necesidad más que clara", por lo que están "trabajando en ese terreno".

Para la responsable de Educación, las familias "están desbancadas" de los consejos escolares en la LOMCE, ya que, a su juicio, "su voz no se convierte en voto". Por ello, ha pedido a los diputados "un poco de sentido de Estado" porque están "evidenciando la necesidad" de modificar una legislación "en clave de modernización".

EXCELENCIA Y EQUIDAD

Celaá ha defendido que va a seguir con su proyecto de Ley de Modificación de la LOMCE (LOMLOE) porque "no ataca a la concertada". "Ataca abusos y privilegios, pero no a la concertada. Es una ley absolutamente respetuosa con las libertadas, con el derecho a la igualdad y constitucional", ha sentenciado.

Para la ministra de Educación, los "dos pilares" del sistema educativo que "hacen progresar" el proyecto de la LOMLOE son "la excelencia y la equidad". Así, ha añadido que el sistema educativo "ha de sustentarse" en la excelencia, para que "todo el mundo progrese" con sus capacidades y talentos; y en la equidad, para que "todos los talentos sean tratados de acuerdo a sus capacidades".

Durante la sesión, la portavoz de Ciudadanos en materia educativa, Marta Martín, ha criticado que ahora "no toca" la LOMLOE porque hay 28.000 muertos por el coronavirus y niños "que están en sus casas y no saben si van a volver al colegio". Por ello, la de la formación naranja ha apostado por "resolver esta grave crisis educativa" y las cuestiones estructurales del sistema "en una situación de mayor normalidad, cuando pueda haber un debate real".

"Es una cuestión muy importante, que va a condicionar a generaciones, es antidemocrático y le pido que recapacite", ha criticado la diputada naranja.

La ministra, también ha recibido críticas de su texto por parte de Vox. Sus representantes en la comisión, Georgina Trias y Joaquín Robles, han acusado a la ministra de querer aprobar una ley para "adoctrinar" y no para "educar" a los españoles. Han señalado que la Gobierno "no le interesa el rigor, ni la formación moral, más allá de su ideología" y que prefieren formar a "activistas que comulguen con sus mentiras" que a "ingenieros o informáticos".

QUE VOX HABLE DE IDEOLOGIZAR, UNA "IRONÍA"

"Que desde Vox me hablen de una posición ideologizada me parece una ironía", ha respondido Celaá. A su juicio, la formación no puede calificar así a su Ejecutivo cuando ellos están "manteniendo la posición de un distrito único" y defendiendo "una nación que no tiene ninguna atención a la diferencia". Para la ministra, esta actitud no es "igualdad".

Celaá ha criticado que Vox no acepte el hecho de que los alumnos se han de educar en "competencias emocionales y afectivo sexuales" y rechaza que "no consideren" un modelo más allá de la familia. "No tenemos garantías de que todas las familias del mundo tengan y mantengan los verdaderos valores cívicos y éticos", ha declarado.

Tras la respuesta de la ministra, Vox ha insistido en la necesidad de un modelo único. "lo que no significa uniformidad", ha rechazado Trías, para indicar que la LOMLOE "no respeta la diversidad" como dice la ministra. En este sentido, ha puesto como ejemplo el "vaciado" de centros de educación especial "para su cierre" que, a su juicio, pretende esta ley.