Una profesora de la UMA publica un capítulo en el Compendio Internacional de Rehabilitación de la Mano

El Compendio Internacional de Rehabilitación de la Mano está considerado entre los investigadores como 'la biblia' en esta área de estudio, una edición a la que acuden los estudiosos para buscar novedades o dudas relacionadas con lesiones en la mano o en el miembro superior. El capítulo de Cantero también está firmado por el cirujano de mano catalán Marc García Elías, según han informado desde la UMA a través de un comunicado.

La invitación para participar en la séptima edición de esta publicación le llegó a la profesora de la UMA hace año y medio, a través de un correo del editor. Es la primera vez que un profesional español recibe una petición para colaborar en este libro.

El artículo de Cantero y García Elías está centrado en las inestabilidades del carpo, una lesión que se localiza en los ligamentos de la muñeca y que ha sido muy poco estudiada en España.

La profesora malagueña es especialista en terapia de mano y hace unos meses ya divulgó otra investigación vinculada a la relación del uso del teléfono móvil y las nuevas patologías del dedo pulgar, que se tradujo en un artículo publicado en la revista científica 'Reumatismo' con el título 'The hominid thumb and its influence on the employment during evolution'. ('El pulgar homínido y su influencia en la actividad durante la evolución').