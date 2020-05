El Botànic considera "necesaria" y "urgente" la Ley del Juego y critica que "la derecha caiga fácilmente en presiones"

En atención a los medios tras la junta, Davó ha defendido que es una "ley completamente necesaria" ya que "hemos visto como en los últimos años las tasas de ludopatía han crecido", por lo que ha afirmado que se ha convertido en una "lacra entre la gente joven".

"Es una ley pionera y completamente necesaria, y más que nunca en un momento en el que la situación en la que estamos podría hacer volver a crecer esos índices de ludopatía", ha manifestado.

Para Ferri, por su parte, la ley "era urgente hace seis meses, hace un año y hace cuatro años", por lo que ha instado a "acabar con una de las situaciones más preocuopantes que están teniendo los valencianos", aunque ha señalado que la ludopatía "no es un problema solo aquí, está pasando en todo el mundo".

"La adicción al juego es la nueva heroína, genera muchos problemas en las familias y en la salud de miles de valencianos y valencianas. No podemos dejar la salud en manos de la economía", ha manifestado, por lo que ha considerado que "la ley del juego tiene que ir prioritariamente al próximo pleno" y se tiene que aprobar por "todas esas familias que están sufriendo la adicción al juego".

MATA CRITICA QUE CS QUIERA "ECHAR ATRÁS" UN "TRABAJO MUY IMPORTANTE"

El síndic del PSPV ha criticado la "marcha atrás" de Ciudadanos. "El grupo Ciudadanos estaba muy comprometido con la aprobación de la ley, pero ahora quieren echar atrás un trabajo que ha sido muy importante para luchar contra la ludopatía y para ayudar a las familias que sufren sus consecuencias", ha lamentado.

En este sentido, ha destacado que el juego "no se puede convertir en un elemento estructural" y ha recordado que la ley no supondrá "ningún cierre, sino no permitir que haya más cuando se acaben las concesiones". "El juego es un peligro", ha asegurado Mata, que ha criticado que "la derecha caiga fácilmente en las presiones de los lobbies" y ha concluido que "la sociedad valenciana necesita la Ley del Juego".