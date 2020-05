Save The Children alerta: una de cada 6 famílies amb menors a la Comunitat ha perdut l'ocupació de forma permanent

L'enquesta forma part de la campanya que ha engegat l'organització amb el lema #Quenadiequedeatrás i en la qual l'ONG ha col·locat mascaretes a les fotografies de dirigents polítics com el president de la Generalitat, Ximo Puig, o la vicepresidenta, Mónica Oltra, sent xiquets, i en la qual pregunta què haguera succeït si la seua infància haguera estat marcada per la pandèmia del coronavirus.

D'aquesta manera, volen demanar-los "que es posen en el lloc de la infància i les famílies en situació de pobresa, els qui pitjor ho estan passant en la crisi econòmica i social de la Covid-19", segons ha explicat l'ONG en un comunicat.

Save The Children ha gravat en aquest context diferents xiquets i xiquetes perquè puguen fer arribar les seues preocupacions a Puig i a Oltra. En aquest últim cas, María, de 7 anys, ha preguntat a la vicepresidenta per les mesures que va a adoptar des del seu departament per a ajudar els xiquets i xiquetes "que pitjor ho estan passant". Amb la campanya, l'ONG vol "reforçar" el compromís polític amb les famílies i demanar al Govern, Consell i tots els partits polítics que en els plans de resposta "haja mesures urgents que protegisquen als qui més ho necessiten".

RETALLADES

L'enquesta, realitzada juntament amb 40db, revela també que quasi la mitat de les famílies valencianes ha patit una retallada de sou de forma temporal, una situació que empitjora quan les famílies estan en una situació vulnerable.

"La crisi econòmica i social del coronavirus afectarà especialment les famílies en risc de pobresa o exclusió social, que ja estan patint la pèrdua d'ocupació i les retallades de sou en major proporció que la resta", ha advertit Rodrigo Hernández, director general de Save the Children a la Comunitat Valenciana.

Per açò, assenyala que el Consell "no pot relaxar-se en la seua lluita contra la pobresa infantil, és necessari que es redoblen els esforços per a combatre-la després d'aquesta crisi o podrem parlar de milers de xiquets i xiquetes que es quedaran arrere".

SITUACIONS "DE TENSIÓ"

L'enquesta també indica que el 29,1% dels pares i mares a la Comunitat Valenciana ha viscut situacions "de tensió o conflictes" amb els seus fills i filles durant el confinament i que quasi un de cada quatre ha perdut els nervis en alguna ocasió, arribant a cridar o insultar al menor.

Save the Children adverteix d'un possible augment de la violència contra la infància durant el confinament i destaca que l'estat emocional i psicològic dels xiquets i xiquetes també s'ha vist afectat en l'emergència. De fet, aproximadament el 26% dels menors de la Comunitat Valenciana se sent deprimit amb freqüència o tots o quasi tots els dies.

L'estudi també mostra que la qualitat de la vivenda està condicionada per la situació socioeconòmica de les famílies i que la falta de recursos es tradueix en una major dificultat per a portar una alimentació adequada o fer esport durant el confinament.

La investigació de Save the Children també assenyala que l'escletxa educativa ha crescut en els últims mesos. Des que va començar el confinament, la infància en pobresa té major risc de suspendre, repetir curs o fins i tot deixar la seua educació. "La taxa d'abandó escolar prematur havia descendit abans d'aquesta crisi sanitària, però si no se segueix actuant amb determinació, es corre el risc que molts xiquets i xiquetes es despengen per complet de l'educació ara que els centres educatius romanen tancats", apunta Hernández.

Segons l'enquesta, en una de cada cinc famílies de la Comunitat Valenciana els xiquets i xiquetes han de compartir l'ordinador que utilitzen per a les tasques escolars. A més, la falta de mitjans es presenta com el principal motiu pel qual no es continua amb l'activitat acadèmica. En aquest sentit, una de cada deu famílies enquestades no té accés a internet o no té bones condicions de connectivitat, situació que s'agreuja si es té en compte a la infància de llars en pobresa.

Per a Rodrigo Hernández, "algunes de les mesures implementades o anunciades per part de la Generalitat per a assegurar la connectivitat de l'alumnat vulnerable podrien ajudar a reduir l'escletxa digital que existeix en la nostra comunitat". "No obstant açò, hem de seguir treballant per a arribar fins a l'últim xiquet o xiqueta que es troba en risc de pobresa o exclusió social", afig.

Sobre el temps que passen els menors valencians davant de la pantalla, l'ONG destaca una dada preocupant: el 20,4% dels xiquets i les xiquetes afirma que per a divertir-se durant el confinament juga de manera online amb desconeguts, la qual cosa els pot fer més vulnerables a patir alguna forma de violència online com el ciberassetjament, l'exposició involuntària a material sexual o violent, o fins i tot grooming.

Finalment, l'enquesta també revela que la falta de paritat en el repartiment de tasques domèstiques tals com la neteja es manté durant el confinament, on les dones porten tot el pes de la llar. No obstant açò, en general hi ha major igualtat en la cura dels xiquets i les xiquetes.

MESURES URGENTS

Save the Children considera que s'ha de prioritzar aquestes llars en la resposta a l'emergència. Una de les mesures més urgents per a l'organització és garantir que totes les famílies amb fills i filles a càrrec, incloses aquelles d'origen migrant en situació irregular, tinguen els ingressos suficients per a cobrir les necessitats mínimes de criança.

Així, l'organització demana a la Generalitat que continue ampliant el pressupost destinat a la Renda Valenciana d'inclusió i que puguen ser compatibles amb l'Ingrés Mínim Vital. També s'ha d'assegurar que el sistema de servicis socials compte amb recursos suficients per a donar resposta a les necessitats de les llars amb major fragilitat econòmica. A més, li anima al fet que seguisca tenint especialment consideració a les famílies monoparentals, en la seua majoria formades per mares soles i altament exposades a la pobresa.

A més, considera que el Consell ha de continuar incrementant les places per a garantir un accés universal progressiu a educació infantil de 0 a 3 anys, prioritzant els xiquets i xiquetes en situació de pobresa o exclusió social. Save the Children també posa el focus en la infància migrant i refugiada, i en l'important d'incloure les seues necessitats en els plans de resposta.