Condenan a un peluquero a tres años de cárcel por intentar matar a otro en prácticas al que pidió que no trabajara más

Así consta en la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que los jueces condenan al hombre por los delitos de amenazas y homicidio intentado.

Junto a la pena de prisión, le prohíben acercarse o comunicarse con la víctima durante cinco años -a contar después del cumplimiento de la pena en el establecimiento penitenciario- y deberá indemnizarla con 2.000 euros por los daños morales y con 900 por el perjuicio físico que le provocó la agresión.

El tribunal ha fijado para el peluquero la misma pena que solicitó para él la Fiscalía, petición a la que se adhirió la acusación particular. La defensa reclamó inicialmente la libre absolución, pero al término del juicio manifestó, como las partes acusatorias, su intención de no recurrir el fallo condenatorio. Los magistrados dictaron sentencia in voce y la declararon firme.

Los hechos se remontan al 15 de febrero del pasado año en una peluquería de Valencia, cuando un empleado amenazó de muerte a la víctima, que estaba haciendo prácticas en el establecimiento, y le dijo que no volviera a trabajar allí.

Tres días después, el peluquero en prácticas regresó para recoger sus pertenencias, pero el acusado le insultó y volvió a decirle que se fuera de la peluquería, según se relata en la sentencia.

Cuando la víctima salía del establecimiento, el agresor le clavó dos veces unas tijeras, en el hombro izquierdo y en el costado derecho. El herido huyó y se refugió en un locutorio cercano, cuyo dueño le trasladó a un hospital donde recibió asistencia médica y tratamiento quirúrgico.