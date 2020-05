Ciudadanos lamenta que el Consell de Mallorca cambie el presupuesto "sin contar con la oposición"

En una nota de prensa, la portavoz de Ciudadanos en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha subrayado este jueves que desde el partido no pueden apoyar unos cambios "que no conocemos con un mínimo detalle, porque no hemos tenido ni información suficiente, ni tiempo para estudiar lo poco que nos han dado".

"Así se impide a la oposición hacer su trabajo, y por eso hemos decidido votar en contra de las modificaciones al presupuesto que nos han traído al pleno", ha señalado Camiña.

Además, ha añadido que, en línea con la actitud constructiva del partido, han pedido que la modificación presupuestaria "quedara sobre la mesa para recibir explicaciones en una reunión" y trasladarlo a un pleno extraordinario el lunes para poder debatirlo, e incluso apoyarlo, "pero la actitud del equipo de gobierno ha impedido el más mínimo acuerdo", ha subrayado Camiña.

La portavoz de la formación naranja también ha preguntado si todas las modificaciones presupuestarias que necesita el plan de reactivación económica del Consell van a hacerse así, "pidiendo colaboración y luego actuando de forma unilateral sin contar con nadie".