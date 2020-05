Totana suma un positivo más por PCR y contabiliza seis casos activos

En cuanto al municipio de Cieza, que ha registrado seis pruebas PCR positivas en los últimos 15 días, Villegas ha puntualizado que prácticamente todos iniciaron los síntomas en los casos previos, tanto en marzo como en abril por lo que, en principio, no tienen posibilidad de contagiar a más gente.

Así, los casos positivos que han empezado ahora con síntomas se circunscriben prácticamente al área de Totana y "a algún punto más", tal y como ha señalado Villegas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno regional, tras los informes sanitarios y epidemiológicos, solicitó al Ministerio de Sanidad el pase de toda la Región a la Fase 2 exceptuando las dos zonas básicas de salud del municipio de Totana, para las que se propone mantener la Fase 1 durante una semana más, y comprobar la evolución de los casos detectados y sus cadenas potenciales de contagio.

El consejero ha manifestado que "para que podamos seguir avanzando, necesitamos no perder el control de la situación". Ahora, advierte que "es importante la autoprotección" porque en la segunda fase "se siguen relajando medidas que han sido vitales, peor implica también una mayor corresponsabilidad".

"En nuestras manos queda el cumplimiento de las medidas", tal y como ha señalado Villegas, quien ha precisado que "cada uno es responsable de sus actos y observante del cumplimiento del resto de ciudadanos". Por ejemplo, ha señalado que en la fase 2 desaparecen las franjas horarias y "asumimos la responsabilidad de evitar aglomeraciones; esto es cosa de todos, y entre todos los conseguiremos".

Además, este jueves ha entrado en vigor la orden sobre el uso obligatorio de mascarillas para toda la población en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.

Villegas ha manifestado que se puede usar mascarillas de cualquier tipo, preferentemente quirúrgica e higiénica. Quedan exentos los menores de 6 años. Con todo, ha advertido que "la mejor mascarilla es mantener los 2 metros de distancia, siempre que sea posible".

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Al ser preguntado por si siente alivio con la prórroga del estado de alarma, Villegas ha señalado que "a nosotros nos viene bien todo lo que sea mejorar o adaptarnos a toda la fase de desescalada que, en ningún caso contempla el desplazamiento entre provincias". No obstante, no ha querido valorar el instrumento para conseguirlo. "Lo importante es que no haya movimiento entre provincias hasta que concluya la desescalada", ha precisado.

En cuanto a la reapertura de las playas, ha reconocido que el Gobierno regional sigue esperando instrucciones "claras" por parte del Ministerio, en principio antes del domingo, y ha reconocido que hay "mucha incertidumbre" al respecto, sobre todo en los municipios con costa.

Este viernes hay una nueva reunión del consejo interterritorial, y Villegas no sabe si el ministro despejará alguna duda o "habrá que esperar a la publicación de la orden, como debe ser". En cualquier caso, ha advertido que "no es lo mismo la costa en Galicia que en Murcia", y "no se pueden adoptar medidas que se están poniendo encima de la mesa en otras comunidades".

MEDIDAS RESTRICTIVAS EN LA FASE 2

Al ser preguntado por las restricciones que plantea el Gobierno murciano para pasar a la fase 2, Villegas ha recordado que la propuesta incluye prohibir reuniones que superen las cien personas en eventos culturales al aire libre, y ha señalado que el Ministerio, en principio, se ha mostrado a favor.

El Gobierno regional también ha propuesto que los centros sociales no abran hasta septiembre y, respecto a los centros de día, ha anunciado que se va a ultimar un protocolo con Salud Pública para estudiar cómo abrirlos en condiciones de seguridad a partir de la semana que viene.

Villegas ha señalado que las medidas no serán ratificadas hasta el sábado en el BOE pero, en principio, ha reconocido que al Ministerio de Sanidad le pareció "adecuada" esta postura. "Yo creo que al final de la semana lo sabremos, en principio", según Villegas, quien cree que "hay que seguir confiando en la población, porque lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo bien".

"No se trata de llevar policías a cada uno de los actos en los que la gente debe ser responsable, y cada uno debe mirar al de al lado y, cuando vea que una persona es irresponsable se le debe decir", ha remarcado el consejero.

En lo que respecta a la situación en la que quedará Totana, el consejero ha señalado que sus vecinos se podrán seguir desplazando entre municipios dentro de la provincia. "No se trata de penalizar a la población de Totana, sino que lo que buscamos ahora mismo es que extremen la precaución y vigilar que no aparezcan más cadenas de contagio en el brote que ha aparecido allí", ha remarcado Villegas, quien espera que Totana se incorpore al resto de la Región en la semana siguiente.

En lo que respecta al uso de espacios comunes de edificios y piscinas comunitarias, villegas ha recordado que es un asunto que depende del mando único, que recae sobre el Ministerio de Sanidad y que "todavía no ha dicho lo que va a hacer sobre estas zonas". El consejero espera que concrete las instrucciones a lo largo de los próximos días.

En lo que respecta a los inmigrantes llegados en pateras en las últimas horas, villegas ha explicado que se les practicaron test rápidos a todos este miércoles y también se les ha sometido a pruebas PCR a los casos en los que habían "dudas" sobre los resultados. Hasta ahora, ha confirmado que todos han dado resultado negativo y ha señalado que todos deben guardar una cuarentena de 14 días, porque es lo que marca la ley ahora mismo.

Finalmente, el consejero ha considerado que el uso obligatorio de las mascarillas no va a implicar relajación en otro tipo de medidas de seguridad. "Estamos insistiendo en que lo mejor es el distanciamiento siempre que se pueda, y la mascarilla es solo para los momentos en los que no se pueda mantener", añade.

En cuanto a la disponibilidad de mascarillas, el consejero cree que no va a haber problema de desabastecimiento porque "hay muchísimas empresas nacionales e internacionales fabricándolas". Es más, indica que las mascarillas higiénicas no son de usar y tirar, sino que se pueden higienizar, desinfectar y emplearas reiteradamente.