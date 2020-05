Zaragoza.- Azcón tilda de "magnífico" el proyecto del hospital en Valdespartera que invertirá 120 millones

Ante las críticas de los grupos de la oposición por licitar suelo público para un proyecto previsiblemente privado, Azcón ha precisado que el Ayuntamiento "no regala nada", sino que sacará a concurso un terreno al que pueden optar "todo tipo de entidades, también públicas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha contado que este proyecto supondrá ingresar unos 15 millones de euros, lo que "mejorará" las arcas municipales.

Azcón ha dicho que este proyecto reúne otra característica porque el Ayuntamiento actúa como "motor" de la economía porque se dinamiza una inversión de 120 millones de euros que conllevará la creación de empleo.

"Si algo ha servido esta crisis es para ver que el sistema sanitario es único y el número de camas en una ciudad influye en poder pasar de una Fase de la desescalada del confinamiento". Ha aseverado que con este proyecto, Zaragoza puede convertirse en la ciudad con más camas hospitalarias por habitante.

El alcalde ha confiado en que los grupos de la oposición contrarios a este proyecto "se den cuenta de que es un buen proyecto" para Zaragoza. "Espero que dejen al margen los criterios ideológicos, que aportan poco, porque 120 millones de inversión y los empleos que generará son razón suficiente para olvidar los motivos partidistas y que piensen en lo que interesa a los zaragozanos".

LAMBÁN, RESPETUOSO CON LA AUTONOMÍA LOCAL

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha indicado acerca de la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de vender una parcela municipal para la construcción de un complejo hospitalario privado, que es respetuoso con la autonomía local: "Es un principio constitucional en el que he creído siempre, lo he exigido cuando he sido alcalde de mi pueblo y se lo reconozco a cualquier ayuntamiento, y también soy respetuoso con las iniciativas empresariales".

Lambán ha agregado que su prioridad es la sanidad pública: "En este momento el Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es fortalecer más si cabe el servicio público de salud, que, por cierto, ha demostrado una eficacia y una fortaleza admirable en las últimas semanas para combatir la epidemia y, en definitiva, a lo que aspiro es a que ese servicio público de salud sea suficiente para satisfacer todas la necesidades de salud que tienen los aragoneses".