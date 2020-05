Cultura.- La XXX Mostra de Teatre d'Alcoi es posposa definitivament al maig del 2021

"En el moment actual, tenint en compte el caràcter de mercat, de fira, de la 'mostra' escènica alcoiana i valorades les diferents opcions així com la incertesa sobre les condicions d'agenda i per als desplaçaments interterritorials de les companyies participants però, sobretot, dels gestors, programadors i professionals de tot el conjunt de l'Estat que anualment visiten la Mostra d'Alcoi, es considera més oportú fixar l'objectiu de la XXX Mostra d'Alcoi en les seues dates habituals de finals de maig i ja per al 2021", han relatat en un comunicat.

Així mateix, han destacat que amb eixa decisió es permetrà que la cita coincidisca amb el fet que Alcoi serà Capital Cultural Valenciana, de manera que puga "oferir la màxima atenció, com sempre ha procurat, als sectors del teatre de sala i carrer, la dansa i el circ professionals amb totes les garanties de qualitat i d'interés en la seua virtualitat d'obrir mercats i ser, al mateix temps, porta per a l'intercanvi entre professionals i, simultàniament, una possibilitat àmplia d'atendre els públics diversos que se citen també com a festival".