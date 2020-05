Cultura.- La direcció de l'IVAM eixirà a concurs després de descartar-se la pròrroga del contracte actual

Així li'l va traslladar el conseller de Cultura, Vicent Marzà, a Cortés en una conversa mantinguda aquest dimarts que ha avançat Levante-EMV. Des de la Conselleria, han manifestat hui que s'han estat estudiant "els possibles escenaris" per a la direcció de l'IVAM, ja que el contracte de l'actual direcció venç al setembre.

Asseguren des del departament que dirigeix Vicent Marzà que, segons consta en l'informe d'auditoria, "s'ha de realitzar un nou contracte especificant les noves funcions exclusivament directives i no de gerència determinades per la Llei 1/2018 de l'IVAM". Per tant, incideixen, "s'ha de dur a terme un nou contracte una vegada vençut l'actual iniciat al 2014".

En aquest sentit, recorden que la norma diu en el seu article 11: "La Direcció serà nomenada i cessada per decret del Consell a proposta de la persona titular de la Presidència de l'IVAM, sentit el Consell Rector. La selecció atendrà principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat. Es durà a terme mitjançant procediment que garantisquen la publicitat i la concurrència, atès el Codi de bones pràctiques en la cultura valenciana".

"Per tant, -apunten des de l'administració- atenent el Codi de bones pràctiques marcat en la llei de l'IVAM, s'ha de realitzar un concurs per a dur a terme un contracte a la persona que siga triada fruit d'aquesta concurrència pública i transparent de presentació de projectes".

Afigen des de Conselleria que, com el contracte de l'actual direcció venç al setembre, cal treballar en eixe sentit i dissenyar les bases d'un concurs internacional amb una comissió d'experts de prestigi perquè estiga resolt al setembre i garantir una direcció a l'IVAM. Per a complir amb els temps, cal tindre les bases i publicar-les en unes setmanes per a portar tirar endavant tot el tràmit. El concurs estarà en la línia que marca el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura valenciana.

D'aquesta manera, per a iniciar el procés, està previst convocar el Consell Rector de la institució la primera setmana del mes de juny amb l'objectiu d'asseure les bases de la convocatòria, han comentat aquestes fonts a Europa Press.

En eixe jurat internacional estaran previsiblement el director del Museu Nacional Reina Sofia de Madrid, Manuel Borja-Villel, la directora de la Whitechapel Gallery de Londres, Iwona Blazwick, i l'ex-director artístic de l'IVAM i de la Tate Modern, Vicent Todolí. Així mateix, hi ha hagut contactes amb Bernard Blistène, del Centre Pompidou de París.

Sobre el treball de l'actual director al capdavant de l'IVAM, asseguren que és "excel·lent", per la qual cosa fan notar que "es pot presentar el concurs sobradament com a possibilitat per a continuar amb la tasca realitzada fins ara".

"Cal preservar el bon funcionament en tot moment d'una institució com l'IVAM, que durant aquests últims anys ha recuperat el seu prestigi i la seua dignitat gràcies a l'esforç de tot l'equip de l'IVAM i la Generalitat: gaudim d'un projecte sòlid amb la Llei de l'IVAM, per a atorgar-li més autonomia, control i transparència; un suport decidit de l'administració: hem duplicat el pressupost que ens trobarem al 2015; i una gran resposta de la societat, les visites al museu han pujat quasi un 300% des del 2015", ressalten.

Tot açò, continuen, "permet mirar el present i el futur amb optimisme i esperança". "I és que, l'IVAM assumeix per al futur la seua responsabilitat de transmetre l'art contemporani i de generar debats crítics sobre l'art i la cultura. Tot açò en un nou context històric, on els llenguatges artístics, les pràctiques socials i els centres de creació estan en constant evolució".

"EL CONSELL RECTOR NO ÉS UN ORGANISME FLORER"

Per la seua banda, el director de l'IVAM, José Miguel G. Cortés, ha acusat el conseller de "decidir una cosa que no pot decidir", en anunciar el seu "cessament, un concurs i fins al jurat", perquè el primer que havia d'haver fet és fer una proposta al Consell Rector del museu. "El Consell Rector no és un organisme florer", ha advertit l'especialista, que ha apuntat que fins que aquest decidisca la seua no renovació continua al capdavant de l'IVAM.

En aquest sentit, ha reclamat a la Conselleria que li facilite l'informe jurídic que avala la seua decisió de no prorrogar el contracte. Assegura Cortés que li l'ha demanat a Marzà i que encara no l'ha rebut.

Cortés, que ha qualificat les formes de "antidemocràtiques", ha lamentat la "falta de respecte, la humiliació i la desvaloració". "Jo no sóc José Miguel García Cortés, sóc el director de l'IVAM, un dels museus més importants d'Espanya i estic disposat a tot, però que no em diguen coses que no són. Crec que el treball d'aquest equip mereix un respecte i un reconeixement", ha incidit en declaracions a Europa Press.

A més, ha revelat que va mantindre una reunió a l'octubre del 2019 amb el conseller sobre aquest tema "i fins a ahir, 20 de maig del 2020, res". Igualment, afirma que li va escriure una carta a Vicent Marzà el 13 de gener, "que no ha rebut resposta", "com tampoc ho han fet" les missives remeses pel Consell Assessor i l'Associació de Directores i Directors d'Art Contemporani d'Espanya (Adace) advocant per la seua continuïtat.

Cortés ha defès la tasca desenvolupada en l'IVAM, "uns anys duríssims en els quals hem tret el museu de l'ostracisme més absolut i ho hem portat a un lloc envejable". El director ha recalcat que en tota la seua etapa no ha escoltat "ni una sola crítica" de part de la Conselleria sobre la seua tasca professional i s'ha preguntat "quines raons pot haver-hi per a açò si no són professionals".

Ací ha insistit que el Codi de Bones Practiques assenyala que les direccions es trien per concurs -com va ocórrer amb ell mateix- "i es valoren professionalment". D'acord a aquest criteri, les pròrrogues són una cosa habitual i ha posat com a exemple els anys que porten en el seu càrrec directors com els del Guggenheim o del Reina Sofia.

És la seua opinió, la qüestió de la separació de la direcció artística i la gerència no justifica el que està ocorrent, ja que en el projecte amb el qual va accedir al càrrec queda clar que és un programa artístic. A més, la llei de l'IVAM on s'estableix eixe punt és del 2018. "Han passat dos anys i mig. Si era així, a què esperaven?", ha plantejat.

Finalment, sobre el futur i si creu que pot reconduir-se la situació i concórrer al concurs o, per contra, estudiar la possibilitat d'iniciar alguna acció legal, ha contestat: "Anem pas a pas, no ens avancem. El Consell Rector encara no s'ha pronunciat".