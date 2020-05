Comisión de Reactivación escuchará a 80 expertos y pedirá informes a los que "por tiempo" no puedan comparecer

El portavoz de la comisión, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles ha explicado que han acordado que "aquellos que no puedan venir a comparecer, se les pedirá un informe". El lunes 25 de mayo se reunirá de nuevo la comisión para planificar el calendario de comparecencias.

En ese sentido, la comisión se reunirá los lunes y los jueves y en ella comparecerán expertos, representantes de asociaciones, sindicatos y técnicos de la universidad, entre otros. El portavoz de VOX, Juan José Liarte ha afirmado que "se va a aescuchar a muchísima gente, va a haber aportaciones muy interesantes".

La comisión se había fijado un plazo para tener unas conclusiones entre octubre y noviembre, aunque , el socialista Alfonso Martínez ha apuntado que debido al volumen de comparecencias solicitadas "puede que no haya conclusiones hasta final de año", no obstante se solicitarán informes a los comparecientes que no puedan acudir a la Cámara, como ha avanzado la diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez.