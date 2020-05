Coronavirus.- Pick and Pay, la nova app valenciana que adapta l'hoteleria a la "nova normalitat" postCovid-19

Per a ajudar el país amb més bars del món a superar aquesta "nova realitat", l'startup valenciana 'Pick and Pay' ha creat una aplicació mòbil que digitalitza la interacció amb els clients i minimitza així el contacte entre els professionals de la restauració i els comensals amb l'objectiu de proporcionar les màximes garanties sanitàries.

La nova plataforma mòbil permet al client consultar la carta digital, enviar la comanda a cuina i realitzar el pagament. D'eixa manera es redueix el risc de contagi de la Covid-19, augmenta la higiene i els restaurants milloren eficiència, expliquen des de la companyia en un comunicat.

Pick and pay ha desenvolupat també un panell d'analítiques que permet als professionals del sector de la restauració mesurar variables valuoses, analitzar la informació i millorar els processos de l'empresa.

Amb açò, a més de contribuir a complir amb les recomanacions del Govern i permetre l'obertura dels establiments al públic, busca impulsar l'eficiència a llarg termini en millorar la productivitat i reduir els costos del restaurant.

"NOU CLIENT AUTOSUFICIENT"

Segons els creadors de l'startup, "no solament s'ha de satisfer al teu client, si no al client del teu client, per açò hem desenvolupat una plataforma que equilibra la usabilitat per a l'usuari i la funcionalitat per al restaurant".

El procés consta de tres senzills passos: primer, el client escaneja el codi QR situat en la taula o un altre element proper; automàticament s'obri la carta virtual, on descobreix els plats i realitza la comanda; i finalment, una vegada realitzat la comanda, procedeix a un pagament segur.

Gràcies al seu sistema, "el client és autosuficient per a fer la seua pròpia comanda i pagar, reduint considerablement el temps d'espera en el servei. Açò es tradueix en una experiència més ràpida i efectiva, mentre que per al restaurant suposa una major capacitat de serveis i reducció dels costos fixos", destaquen des de la companyia.

TRES TIPUS DE PLANS

De moment, Pick and Pay ofereix tres tipus de plans diferents, que van des de la seua versió més bàsica, que inclou el disseny personalitzat de la carta digital i la selecció de plats; fins a l'opció més avançada que consisteix en la integració completa amb TPV/POS, panell d'analítiques, compres i passarel·la de pagaments. A més, està treballant en noves funcionalitats com la divisió del pagament.

Aquesta marca forma part de la nova aposta de l'agència d'estratègia digital Mintral, que porta anys materialitzant plans de transformació digital en les organitzacions.

Els fundadors asseguren que "el sector hosteler és històricament un sector tradicional i poc voluble, no obstant açò, ara s'està veient obligat a adaptar-se a un nou context de forma abrupta i nosaltres volem ajudar-los en aquesta adaptació".