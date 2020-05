Ajudes de fins a 12.000 euros per a reformar la cuina o el bany

El confinament imposat per l'estat d'alarma ha destapat una veritat: que moltes persones viuen en cases amb importants manques que impedeixen dur a terme en elles una vida mitjanament còmoda. Per això, la Generalitat Valenciana invertirà més diners en el Pla Renhata de 2020, amb el qual des de fa quatre anys dóna ajudes econòmiques a les llars que necessiten millorar les seues cuines o banys així com l'accessibilitat dels habitatges per a aquelles persones amb diversitat funcional.

Concretament, el pressupost destinat a aquest projecte passa a ser de 5 milions enguany enfront dels 3 milions de 2019. En aquesta edició la quantia d'aquestes ajudes podrà aconseguir els 12.000 euros i, a més, s'han introduït una sèrie de novetats respecte a edicions passades: la subvenció d'instal·lacions domòtiques per a millorar l'autonomia de persones en situació de dependència, amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional; la introducció per primera vegada de criteris de sostenibilitat (reducció de consum d'aigua, energia, etc.) i la possibilitat de sol·licitar i conéixer si s'obté l'ajuda abans de realitzar l'obra.

Aquest Pla Renhata 2020 va ser presentat aquest dimecres per diverses autoritats de la Generalitat, entre elles el president, Ximo Puig. Segons van explicar, aquestes es poden sol·licitar fins al pròxim 30 de juny de manera telemàtica o presencial, encara que aquest termini es pot ampliar en funció del que dure l'estat d'alarma.

A aquesta edició podran optar, segons van indicar des del Govern en un comunicat, tant “les obres ja finalitzades, és a dir, les realitzades amb anterioritat a la publicació de les ajudes, com aquelles actuacions no iniciades o no acabades, és a dir, que estiguen en projecte o en curs en el moment de la sol·licitud amb un termini màxim de sis mesos, comptats a partir del 15 de maig”.

En total, la Generalitat ha previst destinar en 2020 prop de 30 milions d'euros per a la rehabilitació i reforma d'edificis i habitatges. D'ells, 5 milions corresponen al Pla Renhata i els altres 25 milions a ajudes per a la millora de la conservació i accessibilitat en edificis –0,5 milions per a la millora de l'eficiència energètica– dins del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, cofinançat pel Govern central i l'Executiu autonòmic. Les subvencions cobriran, en el cas del Pla Estatal, fins a un 85% del pressupost total protegible segons la baremació obtinguda.