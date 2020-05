La oposición ataca al Gobierno por el pacto con Bildu: "Hemos visto que la palabra de Sánchez no vale nada"

"España no se merece este presidente". La oposición ha amanecido este jueves con las alarmas encendidas después del acuerdo del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral a cambio del voto a favor de la izquierda abertzale a la quinta prórroga del estado de alarma en plena crisis del coronavirus. "Hemos visto que la palabra de Sánchez no vale nada", cuentan a 20minutos fuentes de la dirección del PP, que se apoya en las palabras de Carmen Calvo en el pasado de que no iba a haber ningún acuerdo de los socialistas con EH Bildu.

"Sánchez no está a la altura de las circunstancias. Cada día más solo, como se comprobó en el Congreso, y sin dar una respuesta eficaz a la crisis", sentencian en Génova. La dureza en el mensaje de los populares es muy clara: "Pese a negarlo con insistencia, y ahí está la hemeroteca para corroborarlo, ha negociado con Bildu el estado de alarma y lo hace a cambio de derogar la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y que ampara los ERTE para 4 millones de familias", comentan. Y lo hace, además, "después de que los proetarras hayan atacado la casa de Idoia Mendia, candidata socialista en el País Vasco".

Los ataques son constantes al presidente del Gobierno por cómo ha gestionado la situación. "Sánchez sacó adelante el estado de alarma aplicando la doctrina que le ha llevado a La Moncloa: la mentira", añade el PP, que considera asimismo que ha "tomado el pelo" a quienes le han apoyado, en clara referencia al voto a favor de Ciudadanos.

Precisamente, desde la formación naranja se desmarcaron del pacto PSOE-Bildu, "No somos socios del Gobierno, solo le hemos dado esperanza a los españoles", expresó el portavoz adjunto, Edmundo Bal. "Estoy atónito viendo cómo el señor Iglesias y el señor Ábalos no saben qué acuerdo han firmado", aseguró en este sentido.

Cs considera que el Gobierno está "dividido" y ellos siguen apelando a la "responsabilidad", por lo que, sobre el papel, la posición de la formación no cambia: seguirán intentando llegar a acuerdos con el Ejecutivo. "Llevamos a cabo nuestra propia negociación sobre el estado de alarma. El acuerdo del PSOE con Bildu lo enmarco dentro del acuerdo de legislatura del gobierno 'frankenstein'", añadió el diputado, que por tanto desmarca sus negociaciones en un punto distinto al acuerdo con los abertzales.