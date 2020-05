Liarte asegura que como portavoz del grupo VOX en la Asamblea llevaba "tiempo denunciando irregularidades"

Liarte ha señalado que los tres diputados expedientados, él, Francisco Carrera, y Mabel Campuzano, se enteraron de la sanción por la prensa y "no fue hasta avanzada hora de la tarde en la que recibimos la notificación". No obstante, indica que aún no han podido tener acceso a la totalidad de los documentos que integran el expediente.

Durante el proceso, asegura que formularán alegaciones y aunque considera que el modo más idóneo de relacionarse con la cúpula del partido "no son los medios de comunicación", explica que en el grupo parlamentario había cuatro personas designada por el partido para realizar una serie de tareas, pero que al entender que no las estaban realizando "y que yo como portavoz parlamentario soy responsable del cumplimiento de la legalidad" denunció la situación y se decidió despedirlas.

Para abrirles el expediente sancionador se les responsabiliza de haber decidido unilateralmente el despido de cuatro trabajadores y de haberse apoderado del control de las cuentas, aunque ha desmentido esto último.

Liarte sigue considerándose "un hombre de VOX, leal a VOX". Según ha recordado el acta de diputado es personal y ha manifestado que la letrada de la Cámara aún no les ha notificado cambios en el grupo parlamentario.