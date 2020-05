Álex, de 'La isla de las tentaciones', se atreve con un nuevo cambio de look tras pasarse al pelirrojo

La cuarentena por la crisis del coronavirus provocó que muchas personas se animaran con un cambio de imagen durante los días en casa. Y si no, que se lo digan a Álex Bueno, que no dudó en teñirse el pelo para volverse pelirrojo, aunque no por mucho tiempo. El exconcursante de La isla de las tentaciones luce ahora un peinado que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta.

El joven ha mostrado a través de una storie en su cuenta de Instagram su nuevo corte de pelo. "Vuelvo a ser yo", ha escrito, dejando ver que ha regresado al castaño, su tono natural. El extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha repasado el corte y se ha pulido la barba, tal y como se dejó ver durante el debate del reality conducido por Mónica Naranjo.

Hace unas semanas, el ex de Fiama compartió en la red social una fotografía que dejó a todos sin habla. "Día 1353283829 de cuarentena. He perdido la cabeza el aburrimiento ha llegado a estos niveles. ¿Quién encuentra la diferencia?", rezaba el texto. Y es que el joven había cambiado el color de cabello a un tono similar al que luce su amigo Gonzalo Montoya, que le dejó un comentario.

"Es difícil decir qué color es, eh. Rojo, amarillo, Mandarín... estás loco", respondió el sevillano, con quien mantiene buena relación tras su paso por el espacio de Mediaset.

Álex Bueno en una 'storie' de Instagram. INSTAGRAM