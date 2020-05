Ana Rosa opina que los que se enfrentan a "la gente que pasea con sus banderas pacíficamente" son unos "antisistema"

El programa de Ana Rosa ha entrevistado este jueves al presidente de Vox, Santiago Abascal, para conocer su opinión sobre las manifestaciones que se han producido en diferentes puntos de España, en contra de las medidas del Gobierno central y la polémica que las rodea al realizarse en medio del estado de alarma.

La magazine matutino de Telecinco ha emitido algunas imágenes de los enfrentamientos que se produjeron este miércoles en Moratalaz (Madrid) entre los que protestaban contra el Ejecutivo y los que no defienden estas marchas. Asímismo, el programa ha mostrado la reacción de Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, al escuchar un "te vas a enterar" desde la bancada del PP.

"Hay que parar esto en el Congreso, hay que parar esto en las calles, por que se va a desmadrar y un día va a pasar algo", ha comentado la presentadora del programa, Ana Rosa Quintana, dirigiéndose Abascal tras visualizar una pelea callejera.

"No comparto que la gente que se está manifestado de manera pacífica, protestando con cacerolas... pueda ser colocada en plano de igualdad con aquellos que están yendo a hostigar o amenazar disfrazados de antifascistas, cuando son peligrosos totalitarios comunistas, en algunos casos, por cierto, grupos de MENAS, ha respondido Abascal.

"A mí me parece inaceptable que se defiendan unos escraches y otros no"

El líder de Vox ha acusado al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de "amenazar con enviar escraches a las casas de los líderes de la oposición". "Usted que ha sufrido escraches por parte de gente que no sólo gritaba, sino que tenían pistolas, ¿es aceptable que se señale a políticos y comunicadores?", ha preguntado Quintana a su entrevistado.

Abascal ha condenado las acciones intimidatorias y ha pedido a la ciudadanía que no vaya a los domicilios de políticos y periodistas. No obstante, el líder de la formación verde ha añadido que, en su opinión, "no tiene nada que ver pasar por la casa de un político con una cacerola a los escraches con los que avisaba Podemos".

"A mí me parece inaceptable que se defiendan unos escraches y otros no", ha opinado Ana Rosa siguiendo la línea de Abascal. Nada más acabar la entrevista, la periodista ha comentado que "el problema no es la gente mayor que se pasea con sus cacerolas y banderas pacíficamente, el problema es la violencia de los antisistema que se enfrentan a ellos".