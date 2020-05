Estar donde te quieren: María Casado explica su fichaje por la productora de Banderas, tras ser relevada en TVE

Cuando RTVE tomó la controvertida decisión de sustituir a María Casado al frente de La mañana de La 1 y de que ese informativo matinal fuera absorbido por una nueva franja matinal que presentará Mónica López, el ente público aseguró que María Casado "se dedicará a otros cometidos profesionales en RTVE".

Pero a la presentadora y periodista, presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, no tuvo que esperar a que RTVE le asignara un nuevo puesto: las ofertas vinieron a ella y lo hicieron por parte de Antonio Banderas y su recién estrenada productora de televisión, llamada Soho TV.

Ahora, Casado ha explicado en La Ventana de la Cadena Ser, cómo fue ese paso.

Al parecer, el actor y empresario Antonio Banderas le telefoneó poco después de su destitución. "Lo primero que me pregunta es como estoy, después que qué había pasado y lo tercero que me dijo fue 'dame cinco minutos y te vuelvo a llamar que creo que tengo una cosa para ti'", contaba María Casado.

Y así fue: "Me llamó y tardé segundos en contestarle. En cuanto me lo contó no tuve duda. Sabía que iba a estar donde me querían", dice sobre la oferta de convertirse en la directora de la División Audiovisual de Soho TV.

Esta nueva etapa, que la obligará a mudarse a Málaga, donde estará la sede ,le le hace "tener la posibilidad de hacer otro tipo de televisión más pausada, que haga que pasen cosas, que aporte", según confesó, algo por lo que tiene "muchas ganas".