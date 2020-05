Sara Alba afirma que "la sanidad del siglo XXI exige repensarlo todo", sobre todo, la reinternalización de servicios

Sara Alba ha respondido así al Partido Popular quien quería saber "qué previsión tiene el Gobierno de La Rioja en cuanto a la construcción del nuevo Centro de Salud Rodríguez Paterna de Logroño".

En primer lugar, la consejera de Salud ha afirmado que su departamento está trabajando, tanto en ésta como en otras infraestructuras, para crear una estrategia que permita adaptar todo lo que se ha aprendido ante la gestión del coronavirus a la nueva realidad de las inversiones y esto, ha afirmado, "hay que hacerlo de manera inteligente".

Ante esa respuesta, el PP cree que "en realidad", el Ejecutivo "no tiene ninguna previsión al respecto" al igual que ha lamentado "la falta de compromiso, la dejadez y la incoherencia del PSOE que pedía unas cosas en la oposición y, ahora, no hace nada cuando gobierna".

Tras la crítica 'popular', Sara Alba ha querido recordar al PP "que estamos viviendo una pandemia" y, por tanto, "se han tenido que dejar cosas al margen" pero "antes del Covid-19, esta Consejería ya estaba valorando el proyecto que dejó el PP sobre el Rodríguez Paterna".

"Absolutamente toda la documentación heredada está en proceso de análisis y ahora, tras la pandemia del coronavirus, estamos evaluando con los agentes implicados la mejora de la calidad de los servicios".

Ahora, y tras esta situación, desde Salud ven primordial trabajar y estudiar "diferentes alternativas que integren los servicios de atención primaria y los servicios hospitalarios, algo que no se contemplaba anteriormente. Con el Covid-19 hemos aprendido que hay que integrar sistemas".

Ante ello, "en pleno proceso de desescalada y retomando todas las consideraciones vamos a replantear no solo el Rodríguez Paterna sino cualquiera que afecte a la infraestructura del SERIS. Hemos de repensarlo todo y en ello estamos".

Así las cosas, ha sentenciado Alba, "aceptamos la rendición de cuentas que pide el PP pero decir que no tenemos previsión es algo que no podemos permitir porque queremos recordar que la brillante gestión del PP dejó a La Rioja con el peor ratio de camas de hospital de España".

Con todo ello, ha reiterado, "nuestro fin siempre será incrementar la calidad del servicio público de salud, si bien el ritmo de trabajo se ha visto modificado por la incidencia del covid".

DESESCALADA DEL MUNDO RURAL

En otro orden de asuntos, Sara Alba ha reconocido a Ciudadanos que su departamento "está trabajando en el entorno rural" y ha asegurado que este verano "será el de los pueblos" porque estamos trabajando "en que puedan salir de la desecalada con fortaleza".

Para ello "estamos trabajando en diseñar un programa piloto para la desescalada rural, creemos en el impulso sólido de la telemedicina que ha venido para quedarse y en la creación de un consejo sanitario para mejorar la atención".

Sara Alba también ha respondido a la pregunta de la diputada Henar Moreno relativa a en qué situación se encuentra el proceso de recuperación del servicio de transporte sanitario.

"No hemos dejado de trabajar en este asunto pero la crisis del Covid-19 nos ha hecho demorarnos en esta situación. Aún así le anuncio que esta Consejería seguirá dando los pasos necesarios para mejorar la asistencia sanitaria de los riojanos".

"Le puedo asegurar que los grupos de trabajo que fueron creados han centrado sus esfuerzos ahora en otras tareas pero siguen trabajando en ello aunque hayamos tenido que modificar el ritmo".

REINTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS Y RECUPERACIÓN DEL PROCESO TAVI

Ante ello, "hoy les anuncio que Salud continúa el proceso de reinternalización de servicios con la recuperación del proceso TAVI, hasta ahora externalizado en la sanidad privada".

"Este mismo verano, el servicio de Cardiología del Hospital San Pedro asume los implantes de prótesis valvular aórtica percutáneas, externalizados en la clínica Viamed-Los Manzanos desde 2014 y que estaban infrautilizados en La Rioja", ha afirmado la consejera.

A partir de este mismo verano, está previsto que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) realice los procedimientos quirúrgicos de Implante de Prótesis Valvular Aórtica Percutáneas (conocidos como TAVI por su acrónimo en inglés). Hasta ahora, se realizaban en Viamed-Los Manzanos dentro del concierto de externalización firmado por anteriores Ejecutivos.

Tras el rescate del parking del CIBIR, Salud continúa avanzando en el compromiso del Gobierno de "devolver al Sistema Público los servicios que jamás debían haber salido del ámbito de la gestión pública", ha afirmado Sara Alba. En su intervención parlamentaria, la consejera ha adelantado que "este verano está previsto que el servicio de Cardiología del SERIS realice la primera TAVI en el Hospital San Pedro desde que se externalizara en este procedimiento en 2014", tras analizar las conclusiones del grupo de trabajo de Reinternalización de Servicios Sanitarios y planificar el proceso de absorción de esas intervenciones por parte del Sistema Público de Salud de La Rioja.

La reinternalización de este procedimiento supone un paso más en la progresiva absorción de los servicios sanitarios externalizados en el sector privado. Tras el análisis de la información remitida por el grupo de trabajo, "hemos concluido que esta técnica se está infrautilizando en nuestra comunidad a pesar de sus evidentes ventajas médicas para los pacientes y, ante esa, realidad, hemos puesto en marcha su reinternalización", afirma Alba, que también ha explicado que, aunque este procedimiento estaba externalizado, el SERIS asumía los estudios y valoraciones previas de los pacientes Desde su externalización en 2014, se han realizado 29 TAVI en La Rioja y el pasado año se realizaron 8.

La consejera ha explicado que esta cifra "supone casi un tercio por debajo de la media nacional, que se sitúa en las 76 TAVI al año por millón de habitantes, mientras que algunos países europeos alcanzan hasta las 150 TAVI al año por millón de habitantes"."Para igualar la media nacional, el número de procedimientos TAVI en La Rioja debería alcanzar prácticamente las 25-30 al año, las mismas que las realizadas cinco años y, por eso, es un procedimiento que internalizaremos este mismo verano", subraya la consejera de Salud, quien también ha destacado que en su baja implantación en La Rioja "influye que no sea un servicio disponible directamente en los centros públicos".

En noviembre, la Consejería de Salud firmó una prórroga condicionada con Viamed-Los Manzanos que contemplaba la absorción total o parcial de los servicios en los que se pudiera acreditar que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la indirecta o la externalizada.

TAVI

Los procedimientos TAVI son una técnica quirúrgica no invasiva para implantar una válvula aórtica a través de catéteres en pacientes con estenosis aórtica, el estrechamiento de la válvula aórtica del corazón, con unos criterios médicos específicos (morfológicos y clínicos). Al no ser invasiva, no es necesario abrir el esternón ni tener que parar el corazón, como sucede cuando se utiliza la cirugía extracorpórea habitual, por lo que mejora el pronóstico de supervivencia, disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida entre los pacientes.