Las calles se llenan de colchones usados y abandonados por pacientes con Covid: ¿suponen un peligro para el viandante?

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus se ha ido notando un aumento de colchones tirados en las calles, especialmente en Madrid. Los contenedores comenzaron a estar cada vez más rodeados de estos objetos, antes más inusuales, que ahora son infecciosos compañeros. Los barrios más afectados de Madrid son Ciudad Lineal, Puente de Vallecas y Usera.

La razón de este fenómeno se sospecha que se debe a que los colchones pertenecían a personas contagiadas por coronavirus que debido a la enfermedad pasarían bastante tiempo en la cama, convirtiéndola en un foco de infección del que deshacerse.

A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ha reactivado todos los Puntos Limpios Fijos para particulares el 11 de mayo, cada día aparecen en los barrios madrileños más colchones desterrados a la calle, un peligro para los transeúntes y para los trabajadores encargados de la recogida de residuos.

"No se pueden dejar los colchones en la calle así", comenta Mariano Sancho, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP) a 20 Minutos. "Hemos visto que hay más colchones que antes, pero no se pueden dejar en la calle, es de sentido común, por lo menos hay que desinfectarlos", añade. Y es que este tipo de deshechos son un foco de enfermedades importante cuya desinfección casera no es totalmente eficaz.

Los trabajadores de las empresas que comprende ASELIP (el 80% de los municipios españoles y servicio a más de 40 millones de personas) tomaron medidas de seguridad sanitaria 15 días antes de que se decretase el estado de alarma. Aún así, hay sospechas de contagiados en la plantilla. "Nuestro trabajo ha sido silencioso pero ejemplar, se habla poco de ello", apunta Sancho.

Curiosamente, esta desbandada de colchones no parece estar generando ventas para las tiendas físicas. Tras consultar varios establecimientos situados en los barrios que acusan más abandonos de estos enseres, los vendedores señalan que apenas hay ventas. "Está todo muy pero que muy parado, la verdad. Y llevamos 15 días abiertos ya", apunta una empleada. Comentan que si los locales no venden, es posible que la gente esté consiguiendo recambios de camas a través de internet, o simplemente esperan a que la situación económica mejore.

Un punto limpio móvil en el barrio de Pueblo Nuevo, Madrid. 20minutos

¿Cómo se desinfecta un colchón y dónde se tira?

En caso de que queramos deshacernos de una cama que ha sido usada por un paciente de Covid-19, Sancho indica unas directrices para hacerlo con seguridad. "Pedimos a las personas que para la seguridad de todos rocíen con solución hidroalcohólica y envuelvan los colchones, porque aunque nuestros trabajadores están protegidos hay que tenerlos en cuenta a ellos y la población que pasa al lado de los objetos en la calle. Hay que recordar que el virus puede estar 48-72 horas en una superficie", indica.

Tras desinfectar el colchón, Sancho recuerda que lo correcto es llamar al servicio de recogida selectiva de residuos domiciliarios (en Madrid el 010) o utilizar un punto limpio móvil. Para estos últimos es importante cumplir el horario, que para Madrid son los martes laborables de 19:15 a 20:45 horas. Los trabajadores encargados de recoger estos enseres infectados en la capital deben vestir EPIs, lo cual no agiliza la retirada. Dejar el colchón en la calle fuera de horario y lugar y sin avisar previamente a las autoridades competentes supone un riesgo para todos. El abandono en vía pública de enseres infectados está prohibido.

¿Dónde tiro los guantes y mascarillas?

Otro problema grave de residuos que señala Sancho son las mascarillas y los guantes, materiales de protección que pueden ser otro peligroso foco infeccioso. "Mucha gente no los está desechando bien; hay que seguir las indicaciones del Ministerio y tirarlos en una bolsa dentro de otra bolsa, en el contenedor naranja o general", explica. "También se ven muchos de estos residuos tirados en calle, y pedimos a la gente que por favor no lo hagan", añade.