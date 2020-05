Bonig (PPCV) condena los escraches a socialistas y apoya las protestas contra "el gobierno de los trileros"

"El domicilio particular y las familias son sagradas", ha defendido en rueda de prensa telemática a preguntas de los periodistas. En el portal de Mendia arrojaron pintura y octavillas con la palabra 'asesina', mientras en el de Ábalos se congregaron al grito de "miserable y asesino".

La 'popular' ha expresado su solidaridad y apoyo a ambos y ha rechazado los escraches "a cualquier político", como los de su partido que sufrieron Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristina Cifuentes o ella en dos ocasiones.

Ha hecho hincapié en que "esto no va de venganza, ni antes ni ahora", pero ha deslizado que no dirá "eso de 'jarabe democrático' ni de que tienen la medicina que se merecen", expresión utilizada en 2013 por el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Sobre las protestas, Bonig ha defendido que "la gente tiene derecho porque está muy cabreada y hay quien lleva sin cobrar desde el 15 de marzo". Eso sí, ha pedido a los "exagerados" que controlen los ánimos y las expresiones y que estas caceroladas se hagan con todas las medidas de prevención contra el coronavirus.

"Esto no es Venezuela ni Cuba, es la España del XXI", ha reivindicado, recordando que los políticos están sometidos a la protesta dentro de los cauces legales. Y ha zanjado: "Quien no lo acepte, que no se dedique a este negocio. En el PP estamos acostumbrados".

"NO ATACO A PUIG COMO ATACAN A AYUSO"

Preguntada por la gestión de su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid, Bonig se ha limitado a afirmar que en esta comunidad "se habrán hecho cosas bien y mal como en Galicia, Murcia y Andalucía", donde también gobierna el PP. "No ataco a Ximo Puig como la oposición está atacando a Ayuso", ha recalcado en relación al 'president.' de la Generalitat y líder del PSPV.

De hecho, ha recordado que reconoció la "buena gestión" del conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), durante la pandemia, con iniciativas como el 'vale beca comedor' en colaboración con Consum que "incluso era mejor que las de Madrid".