Cayetana Guillén Cuervo, en 'El hormiguero': "En el confinamiento he descubierto que me encanta planchar"

Tras superar varios intentos de conexión, El hormiguero pudo entrevistar a Cayetana Guillén Cuervo este miércoles para que comentara sus más de dos meses de confinamiento: "Llevamos 69 días y quiero enviarle un saludo a mi madre que no la he podido ver en todo este tiempo", señaló la actriz.

Pablo Motos comentó que había leído que a su invitada le gustaba planchar, y Guillén Cuervo le contestó que "he descubierto [durante el confinamiento] que me mola planchar. Me pongo música o hablo con mis amigos mientras lo hago. Y me sale guay".

El presentador se mostró muy sorprendido con la afirmación de la actriz y siguió insistiendo para saber "qué parte de planchar" le gustaba, mientras ella se reía y reconocía que "los cuellos de las camisas son una putada, lo peor".

Durante varios minutos comentaron la forma que tenían de planchar. Motos admitió que "lo hago tan mal"; Nuria Roca afirmó que "planchar relaja"; y Juan del Val señaló que "prefiero que me metan astillas entre las uñas antes que planchar".

Tras la conversación sobre las tareas domésticas, el presentador destacó los estrenos en teatro (la función Puertas abiertas en el Teatro Español de Madrid) y cine de Guillén Cuervo: "Esperamos estrenar mi nueva película, La maldición del guapo, el 10 de julio, pero no tengo ni idea como lo vamos a hacer".

Respecto a la desescalada por el coronavirus, la actriz afirmó que "espero que Madrid pase de fase pronto porque necesito salir y tomarme una caña tirada de barril", mientras todos los presentes en el paltó coincidían con ella.