Tu horóscopo diario: jueves 21 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 21 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Cantas victoria y todo se vuelve mucho más fácil para ti porque consigues llegar a esa meta que te habías propuesto. No renunciar a los sueños es algo que ahora sabes que puede funcionar. Sonreirás porque un asunto económico marcha mucho mejor de lo que esperabas.

Tauro

Vas a renunciar a algo y aunque eso ahora te parecerá una decisión difícil y más si está relacionado con el dinero o una posesión de algún tipo. Pero más adelante te darás cuenta de que ha sido todo un acierto y que en el fondo lo que te has ahorrado son problemas.

Géminis

No te importará mucho la vida de los demás y no juzgarás a nadie por su modo de vivir y ese sentido de la tolerancia va a ser muy importante hoy para relacionarte con tu entorno más cercano. Esa actitud te la agradece alguien de manera pública.

Cáncer

No es muy conveniente que estés todo el día sin dejar de mirar el móvil y las redes sociales. Hay demasiadas opiniones que no son sanas o que juegan a la confusión. Lo mejor es que te alejes de todo ello durante un tiempo. Apaga el móvil, no pasará nada.

Leo

Abre tu mente para comprender a los demás, no pongas tantas pegas ni actúes bajo prejuicios hoy porque si haces eso te sentirás mucho peor al final. Lo cierto es que debes rebajar tus exigencias de cualquier tipo y dejar libertas para cualquier tipo de opinión.

Virgo

Vas a divertirte mucho hoy con algo que es para ti un tema que va más allá de lo lúdico y que te pone de muy buen humor. Será también una forma de rebajar tensiones y de descansar mentalmente de todo. Aprovecha esos momentos para reír y olvidar problemas.

Libra

Debes prepararte para un inconveniente doméstico que no es que sea muy grave, pero que sí puede darte un pequeño quebradero de cabeza hasta que lo sepas solucionar y en eso puedes tardar un poco. Cuanto más paciencia desarrolles, mejor.

Escorpio

Hoy te reconcilias mucho con todo y te sientes más en calma y con mucho mejor humor, incluso si tus fuerzas físicas no están a pleno rendimiento, porque ya ves que van mejorando. Comparte este todo positivo con quien más cerca tengas, hazlo saber.

Sagitario

No dejes que el escepticismo haga mella en ti hoy y lo veas todo con una capa de negatividad porque alguien te niega algo que te apetecía obtener de inmediato. Quizá no ha llegado el momento idóneo de que lo tengas. Es cuestión de paciencia, todo tiene su momento.

Capricornio

Un poco de paciencia te vendrá hoy bien si tienes que tratar con personas mayores o que han pasado un momento delicado. Cuanto más amable seas con ellas, mejor te sentirás. Verás lo que te pueden enseñar, sus experiencias son para ti algo muy enriquecedor.

Acuario

Deja que pase la tensión y que las aguas vuelvan a su cauce poco a poco. Afectivamente será un momento de altibajos porque ha habido momentos estresantes en los últimos tiempos y has descubierto algunos aspectos que no esperabas de familiares o de pareja.

Piscis

Sueles conocer muy bien a las personas de una manera bastante intuitiva y hoy te puede suceder eso con alguien con quien te pones en contacto de una manera bastante casual o por las redes sociales. Acertarás de pleno y esa relación será algo muy interesante.