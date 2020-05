PSOE ve falta de coordinación en el operativo de Protección Civil en CyL para afrontar la pandemia

El procurador socialista Eugenio Miguel Hernández Alcojor ha subrayado la "magnífica labor" de "todos integrantes de todos los dispositivos", pero sí ha planteado una "insuficiente actuación" por parte de Junta durante la comparecencia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de la directora general de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés Calvo.

Los socialistas han subrayado también la "soledad" de los ayuntamientos a la hora de hacer frente a la pandemia "especialmente en las primeras semanas" de la misma y ha señalado la "falta de diligencia" de la agencia, que a su juicio ha sido "reactiva y no proactiva". "A nuestro juicio no ha faltado información, pero sí coordinación", ha señalado Hernández Alcojor.

En esta línea ha coincidido el procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha advertido a Cortés de que "lealtad no es no denunciar lo que no está bien", ya que "eso supondría ser palmeros".

Durante la intervención de Santos Reyero se ha producido un momento de tensión ante el enfado del procurador por el intercambio de risas entre la directora general y el presidente de la comisión, José Ignacio Delgado, a cuenta de un "chascarrillo" sobre el origen burgalés de ambos.

Por su parte, el representante del PP, Ricardo Gavilanes Fernández, ha defendido que "se han atendido las demandas de los voluntarios" y se les ha entregado el material de protección "cuando se ha contado con ello teniendo en cuenta las dificultades de compra a nivel internacional".

Por último, la procuradora de Cs Blanca Delia Negrete Santamaría ha defendido que la búsqueda de soluciones "conjuntas" frente a las "trincheras ideológicas" que "no sirven de nada".