Irene Rosales muestra a sus seguidores su nuevo cambio de 'look'

Hace unas semanas, Irene Rosales y Kiko Rivera se unían a una de las aplicaciones más famosas del momento: TikTok. La pareja decidió grabarse para protagonizar una nueva versión de un famoso momento del cantante, cuando protagonizó Mi pequeño del alma, junto a su madre Isabel Pantoja.

Ahora, Irene ha vuelto a las redes sociales para mostrar a sus seguidores su nuevo cambio de look. Después de que las peluquerías hayan podido abrir en la fase de la desescalada, la joven decidió cambiar el color de su pelo por una melena más oscura.

“Bueno pues ya me he pegado el cambio, tenía muchas ganas de ponerme de morena y ya hoy por fin lo he hecho y este ha sido el resultado. Estoy súper contenta porque me han puesto justo el color que quería”, comentó. Un cambio que le que queda genial.

Irene Rosales con su nuevo 'look'. INSTAGRAM @IRENEROVA24

Aunque la colaboradora de Viva la vida aseguró que dentro de unos meses volvería a ser rubia, de momento está encantada con su nueva imagen. De momento, Irene Rosales sigue teletrabajando desde su casa de Sevilla, ya que desde que se decretó el estado de alarma ha pasado la cuarentena junto a sus dos hijas y su marido.