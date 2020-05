Tres eixos verds, cases baixes i vedat als pisos turístics en el Cabanyal

El Cabanyal passarà pàgina a anys de degradació i abandó amb una aposta per la preservació de la seua identitat, tant en la tipologia d'habitatges com amb la limitació de pisos turístics, i amb itineraris verds i per als vianants que vertebren no sols aquest barri, sinó tots els que conformen el districte del Marítim.

Així es desprén, almenys, de les modificacions introduïdes per l'Ajuntament de València en el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PAC), el document que guiarà la planificació urbanística d'aquest enclavament una vegada descartada i anul·lada la polèmica ampliació de l'avinguda Blasco Ibáñez cap a la mar impulsada pels governs municipals del PP que hauria suposat l'enderrocament d'un miler de cases i una cicatriu en la trama històrica del barri.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha presentat aquest dimecres les línies mestres d'aquests canvis, que han tingut en compte, segons ha explicat, les propostes de les pròpies associacions veïnals. Una vegada es publique el document de manera oficial, s'obrirà un període d'exposició pública de 20 dies hàbils.

Les modificacions introduïdes, tal com ha detallat la vicealcaldessa, segueixen tres objectius principals. En primer lloc, potenciar la connexió nord-sud mitjançant tres eixos verds que recorren tot el barri i connecten els diferents barris marítims. En segon lloc, recuperar la tipologia dels habitatges tradicionals del Cabanyal, per a mantindre la identitat històrica del barri. Finalment, incrementar la protecció del barri i dels seus edificis, rehabilitant aquelles zones o solars abandonats o degradats.

En el primer apartat, la segona versió del PAC recull els tres grans eixos verds longitudinals proposats, que connectaran tot l'àmbit de nord a sud. D'una banda, el document dissenya un eix per als vianants coincident amb els carrers Sant Pere i Los Angeles que connectarà places importants com la del Rosari o Lorenzo de la Flor, des del jardí de la Remunta fins a les Drassanes.

Figuració virtual d'una de les unitats d'execució del PEC del Cabanyal. Ayto. València

El PAC incorpora, a més, la remodelació i creació d'una nova via litoral, que proposa un passeig marítim més naturalitzat i lineal, amb una barrera de dunes i arbustos entre el passeig marítim i la franja d'arena. Aquesta zona comptarà amb espais verds i arbratge pensat per al passeig i gaudi del vianant. Aquesta reforma contemplarà també la Malva-rosa, encara que no estiga inclosa en l'àmbit del pla. El tercer eix el constitueix la denominada via verda, ara més àmplia i definida que en la primera versió.

El document inclourà també la reducció d'altures en les diferents unitats execució de Doctor Lluch, Mediterrani i un programa d'actuació aïllada en els blocs Portuaris, que seran derrocats i substituïts per dues illes amb la tipologia típica i amb patis posteriors. Estaran a més envoltats de zones verdes i horts urbans.. L'objectiu és limitar les altures a planta baixa i dues plantes respectant la tipologia original del barri i donant resposta a les peticions dels seus veïns i veïnes.

Una altra de les novetats destacades és la limitació dels habitatges turístics, que oscil·lava entre el 10% i el 40% depenent de la zona, i que passarà a ser un 10% en tot el PAC per a protegir el barri i el seu caràcter residencial. Al mateix temps, s'ha proposat reordenar la zona del PIN Piscines amb la recuperació de l'antiga alienació de les viles, la qual cosa propiciarà una evocació de les mateixes i posarà en valor part de la identitat del Cabanyal-Canyamelar. Respecte a l'hotel previst en la zona de Piscines, el seu projecte haurà d'aportar un estudi de paisatge i una proposta estètica d'acord amb l'entorn, indiquen des de l'àrea d'Urbanisme.

El pla també contempla la recuperació del final de l'avinguda Blasco Ibáñez, tancant definitivament el projecte del passeig a la mar, amb zones verdes al voltant de l'estació del Cabanyal. Amb aquestes modificacions, "consolidem el futur del barri, protegim la identitat del Cabanyal-Canyamelar i, al mateix temps, apostem per espais que siguen sostenibles amb el medi ambient", ha manifestat Gómez.

El 61% dels nous habitatges, públics

Aquest nou pla contempla la construcció de 1.142 habitatges nous, 697 d'ells, el 61%, dins del "parc públic" d'immobles "en totes les seues modalitats: habitatge dotacional, lloguer assequible i habitatge protegit". Gómez considera que aquest és "un percentatge brutal" d'immobles públics i creu que permetrà "controlar molt i equilibrar els preus".