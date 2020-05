Igea afirma que Madrid da los datos de forma que aparecen cosas que no son buenas con sensación de mejora

Igea, en una entrevista en el programa 'Más de uno' con Carlos Alsina en Onda Cero recogida por Europa Press, ha explicado que Madrid comunica los datos de manera diferente a los demás, por lo que se publican también de manera distinta y parezca que hay una incidencia más baja.

"No se publica como caso positivo el que sale en la fecha sino con la fecha de la muestra, tres días después, por lo que no aparece en el de cada día, con lo cual aparecen cosas que no son buenas", ha señalado el vicepresidente de la Junta.

Igea ha agregado que de esta forma se da la sensación a la población de que las cosas están "mejor de lo que están en realidad" y en esta pandemia "el compromiso de la población en el cumplimiento de las medidas de higiene es esencial".

"Por eso no bueno hacerse trampas", ha añadido el vicepresidente de la Junta, quien cree que deberían de darse los datos de la misma manera en todas las comunidades porque sino no se pueden comparar y no se sabe exactamente dónde se está. "Y en esta epidemia es muy importante que la gente tenga claro que es el compromiso de todos lo que nos va a sacar", ha afirmado.

Por ello, ha advertido de que si se dice a la gente que "sale o no sale" por cuestiones o "presiones" políticas o económicas se pierde ese compromiso "imprescindible" de la gente.

"Por eso es una mala práctica y hace que la gente entienda que se pasa o no de acuerdo al color político, se pasa o no de acuerdo a la situación epidemiológica", ha concluido.

Francisco Igea ha lamentado que se utilice la pandemia como "arma política" y considera "muy triste" ver cómo se va "al enfrentamiento en vez a la solución".