Coronavirus.- El Pla Renhata 2020: ajudes de fins a 12.000 euros per a reformar una vivenda

20M EP

Més de 65 dies de confinament a casa per a frenar el contagi de la Covid-19 han posat de manifest que "moltes no estan preparades" per a una pandèmia i han posat en relleu totes les seues manques i necessitats. Amb l'objectiu de millorar aquesta situació, la Generalitat llança el seu Renhata 2020 amb ajudes de fins a 12.000 euros per a reformar vivendes, especialment les seues zones humides, és a dir, lavabos i cuines.