El nou pla del Cabanyal redueix altures i crea tres rutes verdes

El nou Pla Especial de Protecció del Cabanyal-Canyamelar (PAC) busca recuperar l'essència d'aquest barri, amb construccions que recorden la tipologia típica d'aquesta zona de València, i espai per al gaudi dels seus veïns, així com elements desapareguts. El document, que substitueix el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal impulsat pel PP durant el seu mandat i derogat després del canvi de govern al 2015, contempla la reducció d'altures i la creació de tres rutes verdes.

Així ho ha avançat aquest dimecres la vicealcaldessa de la ciutat i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que ha donat a conéixer en una roda de premsa telemàtica els detalls del PAC abans que la pròxima setmana passe per la comissió municipal d'Urbanisme i pel ple per a la seua aprovació provisional. L'edil ha calculat que podria entrar en vigor, després de concloure tota la tramitació, "a la fi del 2020".

Després de rebre en uns dies el vistiplau de la corporació local en el ple, el PAC s'exposarà durant vint dies per a rebre al·legacions i després es remetrà a la Conselleria de Cultura, "per afectar un entorn BIC -Bé d'Interés Cultural-". Posteriorment, tornarà a l'Ajuntament "per si s'ha de fer alguna modificació" i a continuació arribarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat abans de ser ratificat pel consistori definitivament.

Aquest nou pla contempla la construcció de 1.142 vivendes noves, 697 d'elles, el 61%, dins del "parc públic" d'immobles "en totes les seues modalitats: vivenda dotacional, lloguer assequible i vivenda protegida". Gómez ha considerat que aquest és "un percentatge brutal" d'immobles públics i ha dit que "no hi ha un parc de vivenda pública tan ambiciós a València", alhora que ha ressaltat que "permetrà controlar molt i equilibrar els preus".

El PAC donat a conéixer aquesta jornada, l'àmbit d'actuació del qual comprèn el Cabanyal, el Canyamelar i Cap de França, arreplega al·legacions presentades per veïns i entitats a partir de la proposta inicial presentada per l'administració local.

"És un PAC més consensuat, debatut i participat. Crec que va a comptar amb el suport de la gran majoria de veïns", ha exposat, al mateix temps que ha destacat que atenent les al·legacions contempla "recuperar espai verd i per als vianants" amb la creació de "tres itineraris verds".

Aquest discorreran entre l'avinguda de Tarongers i la Marina; pel Passeig Marítim -aquest serà remodelat "amb menys aparcament, més espai per als vianants, un disseny més natural i el redisseny de la vegetació"-, i amb un itinerari per als vianants per l'interior del barri que el vertebrarà des del Parc de la Remunta -el col·legi previst als seus voltants quedarà al costat del parc- fins a les Drassanes. Els espais verds contemplen també horts urbans.

Pel que fa a la reducció d'altures, la titular de Desenvolupament Urbà ha precisat que s'ha establit que "la màxima" siga en general "planta baixa més dues altures" encara que en els punts en els quals siga menor es fixarà en "planta baixa i una altura". "En baixar altures, es recupera la tipologia dels edificis del Cabanyal-Canyamelar" i la seua "identitat urbana", ha exposat.

Sobre les vivendes turístiques ha avançat que atenent les peticions veïnals, el percentatge del 40% previst inicialment s'ha baixat a un 10% "en tot el PAC". "És la restricció més dura de tota València" quant al nombre d'aquest tipus d'immobles, ha asseverat l'edil, que ha assegurat que açò també "evitarà que es perda el sentit de barri, de veïnat, que es disparen els preus i el turisme massiu".