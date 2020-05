¿La mascarilla también es obligatoria para hacer deporte?

Tras el anuncio por parte del Gobierno de que se iba a implantar el uso obligatorio de las mascarillas, este miércoles se ha publicado la nueva orden ministerial SND/422/2020, de 19 de mayo, que regula esta obligatoriedad en determinadas situaciones.

Así, se establece en esta nueva orden que "el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos

metros" para todo el mundo a partir de 6 años.

Una de las dudas que ha surgido es si las personas que hacen ejercicio deben llevar la mascarilla puesta durante la práctica deportiva o no.

El BOE no especifica este caso concreto como excepción. Sin embargo, en el apartado c) del Artículo 2, se puede leer que no será exigible el uso de mascarilla en la siguiente situación: "Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla".

En esta consideración se incluirían las personas que, como consecuencia de la práctica deportiva, tales como correr, montar en bici u otras que supongan un sobreesfuerzo físico, no puedan usar la mascarilla.

Por lo tanto, sí que se puede salir a correr sin ponerse la mascarilla. Eso sí, es conveniente evitar las zonas más concurridas, respetar la distancia de seguridad de dos metros entre personas y tener presentes el resto de medidas de higiene, tales como no tocarse la cara y lavarse las manos con frecuencia.

Entre otras personas que quedan excluidas de la obligatoriedad de llevar mascarillas se encuentran las que tengan problemas de salud justificados, así como las personas con discapacidad o dependencia o por causa de fuerza mayor y situaciones de necesidad.