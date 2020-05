Salud registra 326 casos COVID-19 fallecidos en Asturias hasta este martes

La cifra es más alta que la aportada este martes por el Gobierno asturiano, que la sitúa en 304 fallecidos. Desde el Ejecutivo explican que han cambiado esta semana la manera de contabilizar casos de fallecidos por el nuevo coronavirus y se tienen en cuenta exclusivamente como casos de COVID-19 los confirmados por PCR o por la prueba Elisa, pero no por otros test, como los de anticuerpos. Esta variación ha implicado cambios en la serie histórica de datos difundida previamente, con un descenso de casos de fallecidos confirmados.

"La modificación responde en exclusiva al criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad y se aplica a todas las comunidades autónomas", han explicado desde el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El último informe de mortalidad, el cuarto, que viene realizando la Dirección General de Salud Pública, explica la manera en la que se basa para publicar sus datos, que reflejan más fallecidos en Asturias que los que traslada el Ministerio de Sanidad.

"Por tanto, cuando nos referimos a mortalidad con coronavirus nos referimos a casos confirmados, siendo la manera más habitual de confirmación la prueba de laboratorio. Solo, en cinco casos, se ha procedido a la consideración de caso tomando en cuenta la confirmación epidemiológica emanante de unas altas tasas de confirmación de laboratorio en un entorno cerrado acompañada de suficiente evidencia epidemiológica de relación suficiente para ser considerados casos. Esta asociación se hizo hace varias semanas y se ve refrendada recientemente por la consideración como tal en los últimos protocolos del Ministerio de Sanidad", explican en el trabajo sobre la metodología.

Como fuentes de información señalan la propia base de datos de casos confirmados sita en Vigilancia Epidemiológica, las esquelas publicadas en medios de comunicación e Internet diariamente, así como las declaraciones de los propios hospitales y centros residenciales acompañado de la descarga de altas periódica realizada por el propio Servicio de Salud del Principado de Asturias.

"Estos supuestos casos se verifican en la base de datos de pruebas analíticas del Laboratorio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Con ello, si son positivos se alcanza la consideración de persona fallecida con infección por coronavirus", añaden.

Del total de fallecimientos en Asturias ha habido 176 (55,7%) fallecimientos en mujeres y 150 en hombres (54,3%). El informe indica que la letalidad es inferior en mujeres, 8,5% y del 11,6% en hombres.

Tan solo el 2,3% de las personas fallecidas en Asturias lo ha hecho antes de los 60 años de edad. Y menos del 10% antes de los 70 años. Antes de los 70 años ha fallecido el 4,4% de las mujeres fallecidas y el 16% de los hombres.

El trabajo añade que de las 326 personas fallecidas en Asturias no hay ni una sola persona fallecida que no presentara un factor previo. Solo hubo una persona que, al no tener historia clínica del sistema, no se pudo recoger esa información.