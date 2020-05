Coronavirus.- Premi de l'ESA a un treball amb imatges de satèl·lit de l'hospital de campanya de València

García Tíscar va presentar un treball amb una aplicació específica en la ciutat de València. En concret, va monitoritzar amb imatges de satèl·lit l'evolució de la construcció de l'hospital de campanya en els limítrofs de l'antic Hospital La Fe.

Segons explica l'investigador de la UPV en un comunicat, un dels interessos de la Comissió Europea en el context de la Covid-19 és el seguiment de l'impacte en les activitats econòmiques, tals com la construcció, el moviment de mercaderies, l'agricultura, etc. "Malgrat que les imatges de satèl·lit òptiques com les quals podem observar en les aplicacions de mapes ofereixen una perspectiva més visual i immediata d'aquestes activitats, en moltes ocasions els núvols entre el terreny i el satèl·lit impedeixen l'adquisició d'aquestes fotografies", apunta.

És per açò que la proposta de l'investigador de la UPV es va centrar en l'ús d'imatges de satèl·lits radar, ja que les seues ones de radi no es veuen impedides pels núvols. Aquestes imatges són d'accés lliure través del programa europeu Copernicus i la plataforma Euro Data Cube.