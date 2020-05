Alergia y ejercicio al aire libre, cómo hacerlos compatibles

Mayo es un mes especialmente complicado para las personas con alergias a algún tipo de polen, pues es en el que más se concentra estas sustancias en el aire que respiramos, especialmente en exteriores. Esta alta polinización provoca en las personas con alergias -un 20% de la población- distintos síntomas, desde rinitis y picor de ojos hasta asma, lo que puede llevar a dificultar ciertas actividades al aire libre, especialmente el ejercicio.

Practicar deporte tomando algunas precauciones o incluso evitarlo los días de mayor concentración son algunas de las recomendaciones de los expertos para combinar deporte y ejercicio. Enrique Vivas, alergólogo y profesor de Ciencias Biomédicas en la Universidad Europea, nos habla de esas y otras recomendaciones.

El deporte acusa los síntomas

Aunque el polen está presente en todo el país, el tipo de alérgeno y la concentración de estos es distinto dependiendo de la zona en la que nos encontremos, “en el interior en estas fechas casi de forma exclusiva es el polen del olivo. En las zonas costeras, los alérgenos típicos son los ácaros del polvo donde son más prevalentes porque los ácaros necesitan un ambiente húmedo para vivir. Hay otras plantas también alergénicas como la Parietaria, la Artemisia y la Urtica que son frecuentes en la zona mediterránea sobre todo y en Canarias. Otros agentes típicos de zonas húmedas son los hongos ambientales siendo el más característico es la Alternaria”. Todos ellos producen reacciones y síntomas parecidos, que dependerá más del grado de alergia de la persona que lo padece, “los más característicos son picor de nariz y ojos, estornudos en salvas y destilación liquida nasal, o sea rinorrea. Este cuadro clínico es lo que los médicos llamamos Rinoconjuntivitis. Un porcentaje de estos pacientes tienen también fatiga y pitos en el pecho, o sea Asma bronquial. Estos síntomas son independientes del alérgeno responsable”, aclara Enrique Vivas.

Estos síntomas se agravan con el deporte, por lo que este año, en el que mucha gente se ha animado a hacer deporte al aire libre debido al confinamiento, es probable que note más síntomas que otros años, aunque la cantidad de alérgeno sea la misma, “el polen no entiende de confinamientos, lo que ocurre es que el polen está fuera, no está en nuestras casas y si hemos estado prácticamente toda la primavera encerrados, cuando salimos a la calle nos encontramos con gran cantidad de polen que está en suspensión en el aire y entra en nuestras mucosas y en nuestros bronquios y nos produce los síntomas de todos los años. Si además hacemos deporte y, por lo tanto, hiperventilamos, estamos metiendo más polen en nuestro aparato respiratorio”, apunta el doctor Vivas, “también la percepción del alérgico es distinta. Estando confinados no han tenido prácticamente síntomas. Salen a la calle a correr y se ahogan. Es como si se le hubiera olvidado lo que les ocurrió en otras primaveras”.

Qué recomiendan los alergólogos

Los alergólogos hacen cada año las mismas recomendaciones, que consisten básicamente en “que los días de más polinización se evite el ejercicio físico sobre todo si la zona o la época del año coincide con más concentración de polen en el aire”. Además, se debe evitar siempre hacer deporte durante esta época del año en zonas de alta polinización, como “parques, jardines, zonas de arbolado, sobre todo en días más cálidos y con viento”. Si aun así están convencidos de intentarlo, “en cuanto empiece con síntomas, que se pare y lo deje para otros días. Tengamos en cuenta que el polen ambiental en la mayoría de la zona interior de la península no durará más de tres o cuatro semanas más”, aconseja. Siempre se puede optar por deporte en interiores o hacer ejercicio de manera menos intensa para evitar que empeoren mucho los síntomas.

Hay varias webs y apps para consultar los niveles de determinados alérgenos en tu zona, como la de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica

¿Con o sin mascarilla?

En cuanto al uso de mascarillas, algo que ya es obligatorio para evitar la propagación del COVID-19, desde el punto de vista de la alergia exclusivamente, “depende de la intensidad de los síntomas, en algunos días concretos de alta polinización podrían ser útiles. Yo he visto en Jaén gente con mascarillas en pleno brote del olivo”, afirma. A la hora de hacer ejercicio, ocurre lo mismo, pero “aunque podría disminuir el grado de inhalación del antígeno, es cierto que hacer ejercicio con mascarillas puede ser incómodo”. Y es que, en caso de realizar ejercicios muy intensos, como correr, las mascarillas dificultan mucho la respiración.

¿A qué hora practicarlo?

La concentración del polen en el aire no es la misma en todas las horas del día, por eso, se aconseja elegir para hacer deportes aquellas horas en las que la concentración es menor. En general, se dice que las horas de mayor concentración son entre las 5 y las 10 de la mañana y las 7 de la tarde hasta el anochecer, que son precisamente las franjas horarias que se han establecido para hacer deporte durante el estado de alarma. Sin embargo, el doctor Vivas matiza esta afirmación tan extendida pues “depende de la zona y del clima local y de lo que se haya expuesto al polen a lo largo del día. Incluso aunque de noche disminuya, el polen puede estar en suspensión y producir síntomas”, asegura.

Consejos para minimizar los síntomas

Si los deportistas son alergia deciden salir a hacer deporte, pueden llevar a cabo algunas recomendaciones para minimizar los síntomas, como:

•Bebe mucho para prevenir la deshidratación y ayudar a eliminar la mucosidad, así como a aliviar el picor de nariz y garganta.

•Evitar respirar por la boca.

•Usar gafas de sol.

•Lavarse bien la cara y los ojos antes de salir.

•Descansa bien. En caso de no hacerlo, es mejor evitar el ejercicio vigoroso.

•Dúchate y quítate la ropa inmediatamente, en cuanto llegues a casa.

•Aprovecha los días en los que ha llovido, ya que se mantendrá el ambiente limpio de pole durante unas horas.