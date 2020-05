Cultura.- El festival de poesia Vociferio se suspèn fins al 2021

Des de l'organització s'ha pres aquesta "difícil decisió després de valorar la situació actual i concloure que un festival, abans de res, és una celebració i no hi ha gens a celebrar". "Volem acompanyar d'aquesta manera en el dol les milers de famílies que han perdut els seus sers estimats", subratllen els responsables de la cita cultural.

En les circumstàncies actuals, apunten, sense tractament efectiu o vacuna per al coronavirus, en no poder garantir la seguretat tant de les persones que treballen en el festival, especialment la dels poetes sènior amb els qui s'estava realitzant el Laboratori Ecopoético, com la del públic assistent, l'organització no vol "generar convocatòria alguna que poguera posar en risc, per xicotet que siga, ningú".

Han descartat també, juntament amb totes les institucions i entitats col·laboradores, la possibilitat d'ajornar-ho a la tardor del 2020.En primer lloc, perquè amb açò podria quedar afectada l'assistència als esdeveniments d'altres festivals que tradicionalment venen ja celebrant-se en eixes dates.

"I en segon lloc, perquè no volem contribuir a la saturació del públic de la ciutat davant la previsible concentració de convocatòries aquesta tardor dels esdeveniments ajornats a la primavera. Per tant, esperem poder realitzar el nostre festival el 2021 per a celebrar la poesia i la vida com hem vingut fent en els últims nou anys", conclouen.