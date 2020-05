Cultura.- L'Aula de Literatura de la UV ofereix un taller d'escriptura en línia i un espai de recomanacions en YouTube

A més, docents, periodistes, poetes i escriptors recomanen llibres, reciten poesies, lligen fragments de novel·les en el marc del projecte 'Literatura en temps de pandèmia', que coordina la directora de l'Aula i catedràtica de la Universitat de València, Cristina García Pascual, i que pot consultar-se en el Canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

El curs, amb el títol 'El relat, una mirada literària a la realitat' se celebrarà els dies 21 i 28 de maig, 4 i 11 de juny, a les 18.00 hores i l'arxiu es podrà consultar en el Canal YouTube del Centre Cultural La Nau i també es podrà recuperar l'arxiu des de les pàgina del Vicerectorat de Cultura de la Universitat.

Al llarg de quatre sessions, s'exploraran les fascinants relacions entre ficció i realitat, els fils que les connecten, els curtcircuits que a voltes es produeixen, i el resultat que llancen aquestes friccions, és a dir, el relat literari. El taller estarà impartit per Kike Parra i Bárbara Blasco, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

Kike Parra és escriptor i professor de tallers d'escriptura. És autor dels llibres de contes 'Ninguna mujer ha pisado la luna' i 'Me pillas en mal momento' (tots dos publicats per Relee); o de la novel·la 'Mark Zuckerberg: una biografía no autorizada' (Che Books, 2018) amb el col·lectiu Hotel Posmoderno. La seua tasca de professor de creació literària la desenvolupa en l'escola d'escriptors Fuentetaja i en diferents biblioteques públiques de la Comunitat Valenciana. És col·laborador de la revista 'Lletraferit'.

Bàrbara Blasco és llicenciada en periodisme, escriptora i professora d'escriptura creativa. Ha publicat les novel·les 'Suerte', finalista del Premi Lengua de Trapo, i 'La memoria del alambre', les dos amb Edicions Contrabando. Recentment ha sigut finalista del premi de novel·la Azorín. Porta set anys fent classes d'escriptura a Fuentetaja, i tres amb un taller d'escriptura feminista en la Biblioteca d'Exposició. Ha impartit durant dos cursos el Taller de narrativa en castellà de l'Aula d'escriptura de la Universitat de València. Escriu habitualment a 'Valencia Plaza'.

'LITERATURA EN TEMPS DE PANDÈMIA'

Des de l'inici de l'estat d'alarma, l'Aula de Literatura de la Universitat de València ha anat incorporant recomanacions de lectures que formen part del projecte 'Literatura en temps de pandèmia', on escriptores i escriptors, poetes, docents i periodistes de la Universitat, recomanen la lectura de novel·les, assajos o llibres de poesia. Tot es pot consultar en el Canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

En els vídeos, es presenten els llibres, es lligen fragments -alguns són textos inèdits-, i fins i tot s'expliquen anècdotes i es descobreix les cases d'escriptors com Saramago, a través de les fotografies que mostren els participants. Ja es poden consultar més d'una desena de recomanacions literàries que han tingut centenars de visualitzacions.

Entre els participants, la pròpia directora de l'Aula, Cristina García Pascual; el senador Javier de Lucas; professors universitaris, com Ana Aguado o Fernando Flores; l'escriptora Anna Lis; el poeta Marc Granell i els periodistes de la Universitat de València Manolo Peris i Magda Ruiz Brox.