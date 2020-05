Puente reclama a la Junta que aporte fondos a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis

Así lo ha señalado este miércoles Puente en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, en las que ha asegurado que ha salido "desconcertado" del encuentro pues afirmaba que los representantes del Gobierno regional "no han dejado claro" si iban a solicitar el paso a la fase 1 de desescalada de todas las zonas de la Comunidad que no lo han hecho aún, si bien poco después en la rueda de prensa que ha ofrecido la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se ha explicado que se solicitará así, además del paso a fase 2 de las zonas básicas de salud que ya habían avanzado el pasado 11 de mayo.

Puente también ha añadido que se ha sentido "preocupado" y también esperanzado. En primer lugar, lo ha dicho por que critica que "la Junta no ha hecho ni una sola aportación a los ayuntamientos en este proceso de crisis, ni un céntimo de euro ha llegado a Valladolid ni a ningún otro consistorio", y que "lo único que se ha anunciado" es el reparto de fondos que ha habilitado el Gobierno de España.

El regidor ha lamentado ese "compromiso cero" por parte de la Junta con los ayuntamientos de las principales ciudades, y por ello ha reclamado a los miembros del Gobierno regional que "se pongan a trabajar y asuman la responsabilidad que les corresponde en la crisis que atravesamos".

Según Puente, el Gobierno de España "le toca ser parte activa de la solución" y los ayuntamientos también lo son, pero se ha preguntado si la Junta "no tiene ninguna contribución que hacer", por lo que reclama que lo haga "cuanto antes". "No podemos continuar con incertidumbres, sin apoyo económico", ha insistido.

En cuanto al paso a la fase 1, ha incidido en su "desconcierto" en relación a los criterios sanitarios que marca la Junta para la desescalada, y ha recordado que hace dos semanas se comenzó con "el criterio de las zonas de salud" pero el pasado fin de semana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que se iba a solicitar el paso a fase 1 de toda la comunidad autónoma.

Sin embargo, Puente mantiene que en la reunión de este miércoles, el vicepresidente, Francisco Igea, ha asegurado "que van a continuar con el criterio de las áreas de salud", por lo que él considera que no han dejado claro si van a solicitar o no el paso a fase 1 de toda la Comunidad. Algo que posteriormente, la consejera de Sanidad, que también ha asistido a la reunión, sí que ha asegurado.

El primer edil, ha añadido que si se confirma el paso a la fase 1 de la ciudad el próximo lunes, se recibirá "con alegría" porque permitirá activar sectores de la economía que "lo están pasando mal, en especial la hostelería", que podrían empezar a abrir sus terrazas.

No obstante, ha precisado que le ha trasladado al vicepresidente de la Junta que no está de acuerdo con que uno de los criterios para el paso a Fase 1 sea la tasa de positivos en pruebas PCR por cada 10.000 habitantes, ya que considera que en Valladolid se realizan más pruebas que en otras provincias y por eso se registran más positivos.

Así, ha mencionado que mientras en Burgos o en Palencia se ha hecho prueba PCR a un 3,6 y 3,2, respectivamente, de la población; en Valladolid se le ha realizado al 7,5 por ciento.

"No quiero que se me confunda, porque Igea me ha reprochado que me quejaba del privilegio. Pero eso es genial, cuantos más mejor", ha explicado Puente, que ha incidido en que lo que le parece mal es que se fije como criterio por las diferencias que puede haber entre provincias.

En cualquier caso, Puente ha manifestado que está "esperanzado" en que la reunión haya servido para que la Junta de Castilla y León escuche las reclamaciones de los municipios, su opinión en relación a los criterios sanitarios y sobre todo que le sirva "de toque de atención" para que asuma más responsabilidad en la ayuda a los ayuntamientos.