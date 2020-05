L'efecte de la Covid-19 en els quiròfans valencians: més de quatre mesos i mig i 67.000 pacients per a operar-se

La Conselleria de Sanitat, en una resolució dictada el 12 de març, va ordenar la suspensió o el retard de les intervencions quirúrgiques programades, les consultes externes no preferents, les proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats per a poder fer front als ingressos del coronavirus.

El resultat ha sigut que la demora mitjana estructural ha passat dels 80 dies de febrer, als 97 al març, als 126 dies d'abril, mentre que les persones en espera també han augmentat de les 61.793 al febrer, a les 66.345 de març i a les 66.973 d'abril.

En concret, a l'abril hi ha 25.812 pacients que porten 90 dies esperant ser citats per a ser operats, 23.706 entre 91 i 180 dies i 17.455 més de 180 dies.

Els departaments amb major demora són l'Hospital Provincial de Castelló, amb 215 dies; seguit del de Castelló, amb 168; el General de València i el Sant Joan d'Alacant, amb 165; el de Vinarós, amb 157; el General d'Alacant, amb 150; La Fe, amb 135; Ontinyent, amb 128; Alcoi, amb 119; Dénia, amb 116; La Plana, amb 108; La Ribera, amb 122; el Clínic, amb 107 i la Marina Baixa amb 104.

Per contra, els departaments en els quals cal esperar menys són el d'Elx, amb 81 dies, Torrevella, amb 85; Elda, amb 88; Manises i Sagunt amb 89; el Peset amb 92; Requena, amb 93; l'Arnau i Gandia amb 96 i Oriola amb 97.

Per la seua banda, les especialitats amb major demora són cirurgia pediàtrica amb 180 dies; plàstica, 179; neurocirurgia, 171; toràcica, 160; traumatologia, 147; maxilofacial, 125; urologia, 121; vascular, 116; otorinolaringologia, 114; cirurgia general, 112 dies; ginecologia, 104 dies; dermatologia, 89 i cirurgia cardiovascular 88.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha reconegut aquest dimarts que portarà "molt de temps" tornar a les llistes d'espera quirúrgica que hi havia abans de la pandèmia de coronavirus, i ha assegurat que haurà de fer-se "escalonadament".

Barceló va explicar que estan preparant el pla per a tornar a la normalitat en l'activitat sanitària, que esperen presentar "prompte", però recalcava que s'han de "compatibilitzar" els dos supòsits: la desescalada i com reprendre la normalitat "en la mesura del possible".

De moment, se segueixen realitzant les intervencions que són urgents i no demorables i la resta se n'anirà recuperant "segons evolucione la pandèmia". "El Ministeri sol·licita que el sistema sanitari tinga capacitat de reacció per si es produïra un pic o un brot pel que hem d'estar pendents de les dos coses", ha dit.