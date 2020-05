Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 64.902 ERTO que afecten 406.352 treballadors

D'aquests 64.902 expedients, -uns per causa de força major i uns altres per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP)-, l'Administració ha resolt 57.201, que afecten un total de 324.083 treballadors.

La majoria dels expedients, 55.343, es corresponen al sector serveis, amb 280.866 treballadors afectats. En la indústria, s'han comptabilitzat 5.522 ERTE, que afecten 105.505 empleats. En el sector de la construcció, s'han presentat 3.749 expedients sobre 18.718 persones.

La Direcció general ha rebut 798 sol·licituds d'ERTO, la Direcció territorial de València ha comptabilitzat 30.753 expedients, la d'Alacant 25.595 i Castelló 7.756 expedients. El volum d'expedients gestionat ha suposat multiplicar per 300 la càrrega de treball ordinari en el Servei de Relacions Laborals de la Generalitat.

A aquestes dades caldria afegir, a més, unes altres més de 46.000 treballadors i treballadores valencians inclosos en ERTO d'àmbit nacional, amb el que el total d'afectats a la Comunitat Valenciana supera els 450.000 empleats.