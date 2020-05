El BNG urge a la Xunta una solución al conflicto entre bateeiros y percebeiros por la extracción de mejilla

En un comunicado remitido a los medios, la diputada Montse Prado exige una solución a la Consellería do Mar para "evitar que el enfrentamiento derive en consecuencias que haya que lamentar".

Según indica la formación, la extracción de mejilla en zonas de explotación del percebe es objeto de conflicto desde hace tiempo entre las personas que trabajan en una batea y las que se dedican a la extracción del percebe, siendo el percebe y la cría de mejillón dos especies que conviven en el mismo hábitat. Por ello, la extracción de ambas especies está regulada desde hace años.

El BNG ha explicado que el conflicto surge al coincidir en determinadas zonas las autorizaciones para la extracción de la mejilla con los planes de explotación del percebe y considerar que una actividad perjudica al otro recurso. Este hecho ha motivo que, en los últimos días, se produjese un conflicto abierto con enfrentamientos en diferentes zonas como en la Costa da Vela en Cangas, Sada o Muxía.

La formación nacionalista señala que esta situación tiene consecuencias económicas pero también sociales y de convivencia por lo que considera "inexplicable" que el Gobierno del PP "no aporte una solución al problema", que ha motivado la presentación de iniciativas parlamentarias por parte de la formación nacionalista.

"La Consellería do Mar tiene que poner soluciones sobre la mesa de una vez por todas en lugar de hacer que hace, y no es admisible esa actitud de ponerse de perfil mientras dos colectivos muy relevantes que viven del mar están divididos y enfrentados", señala el Bloque, que asegura que "no es de recibo" que la Xunta espere a que el problema se solucione "por arte de magia".

En este sentido, los nacionalistas piden la mediación de la Consellería para que se lleve a cabo el diálogo entre las partes, empezando por fijar un modelo de aprovechamiento de la cría de mejillón determinando en que zonas se puede proceder a extraer sin poner en riesgo el percebe.