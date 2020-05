Chrissy Teigen critica a sus amistades caraduras e 'influencers' que le piden que les regale sus productos

Chrissy Teigen tiene alrededor de 30 millones de seguidores solo en Instagram, así que de influencias e influencerssabe bastante. Y la verdad es que le cansa ver el comportamiento de otros y otras de la industria que, para hablar en plata, ella tacha de aprovechados.

La modelo de 34 años ha visto, porque igualmente lo ha vivido, que dentro del mundillo de Instagram muchas veces las marcas te ofrecen de todo con tal de que promociones sus productos, una práctica que por habitual no hace que le hierva menos la sangre.

Ha sido ella misma la que se ha dado cuenta de esta hipocresía (pedir comprar productos caros cuando a ti te los regalan) la que ha llevado a Teigen a repensar el porqué ella ha enviado a sus amistades y allegados como Kylie Jenner o su madre, Kris Jenner, un importante regalo.

Ese precisamente ha sido el detonante: su cesta repleta de alimentos con etiqueta gourmet y diversos utensilios de cocina como promoción de su último libro de recetas en las redes le ha hecho abrir los ojos no solo sobre el uso de amistades para publicidad de cualquier producto cultural, sino también de la otra realidad en la que parecen vivir los famosos.

Y es que cuando esas amistades e influencers recibieron la cesta de Teigen, obviamente, subieron las fotografías y los productos a su Instagram para promocionar el libro de su amiga. Y muchos otros famosos, instagrammers y conocidos le acabaron preguntando que por qué unos sí y ellos no.

Como la avaricia es uno de los pecados capitales y el ojo del pueblo es el ojo más crítico, la esposa de John Legend no dudó en afearles que pidan gratuitamente algo que pueden conseguir sin mirar su cuenta bancaria.

"Por favor, no me pidáis más cestas de regalo. Mi presupuesto para marketing no es infinito pero mi amor por vosotros sí. Además, muchos de los que me las estáis pidiendo sois literalmente ricos", se quejaba Teigen de sus amigos "gorrones" como los ha definido la prensa.

"Antes de tener que hacer yo misma estas cestas recibía cada día en mi casa decenas de ellas que o bien donaba o bien regalaba sin pensármelo demasiado porque creía que quien me la envío ni siquiera sabría que me había llegado", comenta la modelo de ascendencia tailandesa.

"Pero ahora que he visto el duro trabajo que lleva hacerlas y prometo que nunca más regalaré algo que me envíen y que siempre responderé dando las gracias", terminaba diciendo, antes de acalarar: "Por cierto, esto no va por los fans que me han pedido que les envíe este regalo, sino por amigos cercanos que me están diciendo que todavía no les ha llegado y es porque simplemente no les he enviado nada".