Compromís, "decepcionado" con el Gobierno: "Ha faltado el respeto a los valencianos"

El parlamentario valenciano ha mostrado, en el debate de la quinta prórroga del estado de alarma, su descontento con el Ejecutivo central por discrepancias en torno al reparto de las ayudas autonómicas y la financiación de la Comunitat Valenciana.

"Hemos votado siempre que sí, por tanto no intenten meternos en el vagón de esta derecha irresponsable e histriónica -ha afirmado-. Nadie puede dudar de nuestra responsabilidad ni de nuestra lealtad, pero esta vez votaremos no rotundamente porque nuestro compromiso es con las personas a las que queremos representar. Este Gobierno ha faltado el respeto a los cinco millones de valencianos y valencianas. La salud, primero, pero los hospitales valencianos no se pagan con el aire", ha aseverado Baldoví.

El diputado se ha dirigido a los miembros del Gobierno para decirles que quiere que vean su "cara de decepción" y les ha afeado que "han sido capaces de negociar las elecciones vascas, por ejemplo, e incapaces de aceptar nuestra propuesta de nivelar a las comunidades autónomas peor financiadas para que todas tuvieran los mismos recursos para combatir esta epidemia y sus consecuencias".

"Han sido capaces -ha continuado- de gastar 2.100 millones en tanques e incapaces de dotar de 2.300 millones a Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y Comunitat Valenciana para que sus ciudadanos tengan los mismos recursos que la media para luchar contra esta emergencia; han sido capaces de llegar a acuerdos con quienes les han negado el pan y la sal y blanquean a la ultraderecha e incapaces de llegar a acuerdos con quienes les ayudaron a sentarse ahí y a aprobar todos sus decretos y todas sus prórrogas".

Y ha agregado: "Quédense con esta cifra: 881 millones, que es lo que cada año se queda fuera del presupuesto de la sanidad valenciana porque el Gobierno no transfiere los recursos. ¿Saben que a partir de septiembre pagamos las nóminas con préstamos, un año y otro y otro?; seis años caducado el sistema de financiación y ¿cuál es la consecuencia?: que los valencianos tenemos menos camas hospitalarias, menos UCI, menos médicos, enfermeras y matronas que la media".

"CON UNA MANO ATADA A LA ESPALDA"

"No hablo de dinero", ha recalcado Baldoví, sino de "sanidad, de vida, de oportunidades": "Hemos hecho una propuesta razonable justa y lo saben. Se habla de igualdad de todos los españoles pero no puede haber esa igualdad si algunos siempre luchamos con una mano atada a la espalda. Pedimos ese fondo de financiación para los valencianos para salvar vidas", ha incidido.

Por su parte, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha avisado al Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos de que el bloque que facilitó la investidura de Pedro Sánchez "se desvanece" y que con el apoyo de Ciudadanos no van a ir "muy lejos" en el Congreso.

Errejón ha recordado que su formación va a ser la única de las que apoyó en la oposición la investidura de Sánchez que va a seguir ahora, cinco meses después, apoyando al Gobierno, por lo que ha llamado a reconstruir aquellas alianzas de enero.

De hecho, en el Grupo Plural del que forma parte Más País, su socio electoral de Compromís va a votar en contra por primera vez, mientras los nacionalistas gallegos del BNG se mantienen en la abstención y los independentistas catalanes de Junts siguen en el no.

Según Errejón, "empieza a desvanecerse el bloque de la investidura" y cree que el Gobierno de coalición "lo va a necesitar", por lo que ha aconsejado "reconstruir" aquel bloque porque "con el cambio de socios" no va a "ir muy lejos".

Su apoyo, ha dicho, no fue entonces "un cheque en blanco", ni lo es ahora, sino que estaba condicionado a avanzar en una determinada línea, y ha alertado contra la tentación de girar hacia el centro derecha: "Los que ahora piden ayudas al Estado, mañana exigirán recortes", ha avisado.

BNG: NO SE ACERQUE A LA ESPAÑA ULTRAESPAÑOLISTA

Desde el BNG, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha apuntado a una nueva abstención de su formación porque, aun cuando considera que los cambios que ha ido introducido el Gobierno en las condiciones del estado de alarma "van en la buena dirección", sigue pensando que "otro estado de alarma es posible" y que los criterios de reparto de las ayudas "no son justos".

A su juicio, el PSOE y Unidas Podemos "se equivocan al buscar apoyos a su derecha ultraespañolista", pero en todo caso no cierra la puerta a votar a favor de la prórroga: "Acudimos con toda la disposición de pasar de la abstención al voto a favor -ha comentado-. Esperemos que la cerrazón del gobierno no lo haga imposible".