Coronavirus.-Espadas dará apoyo, pero "sin lesionar" la salud, a hosteleros, que mencionan cierre patronal

Espadas se ha comprometido a abordar ayudas y a la flexibilidad normativa en el marco de la Comisión para la Reactivación Social y Económica de Sevilla, que este miércoles ha contado con las aportaciones de varias entidades, entre ellas la Asociación de Hostelería de Sevilla, cuyo presidente, Antonio Luque ha advertido de que el sector "nunca ha protestado y ni se ha planteado un cierre patronal, pero ahora lo está haciendo".

"Estamos en la UCI y pedimos que nos dejen trabajar. Ayudaremos al Ayuntamiento antes los locales incumplidores que se ríen de todos nosotros, pero también hay que respaldar a los que cumplen", afirma Luque, que llama la atención sobre la presión policial que están sufriendo estos negocios para garantizar el cumplimiento de la normativa ante la pandemia.

Al respecto, Espadas plantea abordar medidas ante la "excepcionalidad" de la situación, primando la flexibilidad. Así, asegura que "vamos a hacer todos los esfuerzos en la vía de pública y, desde luego en los aparcamientos para intentar conciliar los intereses del peatón" a la hora de la colocación de veladores.

Todo ello, según deja claro, sin dejar los intereses generales y "los de otras personas a los que le pueden molestar determinados horarios". Espadas insiste en que el Ayuntamiento está intentando apoyar al sector "flexibilizando cuestiones que permitan salvar empresas y el empleo, pero sin que ello lesione otros intereses, principalmente la salud".

Además, señala que "siempre se ha intentado huir de las generalizaciones porque hay quien cumple y quien no". "Afortunadamente cumplen la mayoría infinitamente en todo, pero a veces a las excepciones es a lo que se pone el foco en las noticias y sabemos del daño que hace en la ciudad", recalca, subrayando que el porcentaje de establecimientos que se sancionan es "muy bajo".

LA POLICÍA "NO PUEDE PERMANECER IMPÁVIDA ANTE CONCENTRACIONES"

Espadas subraya que la Policía "no puede permanecer "impávida mientras haya una concentración de personas", indicando que también se han llegado a sancionar a clientes en los bares.

"Tratar de equilibrar las situaciones es lo complejo", afirma, incidiendo en que la Policía tiene que actuar "contra el que incumple porque están poniendo en riesgo la salud de todo el mundo y a su sector", al explicar que hace que el ciudadano desconfié de los establecimientos

LUQUE: "QUE SE SANCIONE TAMBIÉN AL CIUDADANO QUE SE RÍA DE PANDEMIA"

Luque, de su lado, ha insistido en que los hosteleros "no son de segunda división" y quieren "seguir bajo el diálogo", esperando que la situación se pueda "reconducir" y llamando la atención sobre el hecho de que los incumplidores son minorías.

Tras mencionar que la propuesta de ampliación de licencias "se queda corta", ya que "apenas 100 o 150 bares de los 4.500 que hay podrían beneficiarse ante la configuración que tienen en la ciudad, insiste en que el sector está "en la UCI". "Me parece muy bien que haya inspecciones porque hay una pandemia, pero que sea para todos porque en otras áreas asegura que no se está realizando igual", afirma, dejando claro que "hoy han abierto mil bares y puede que de ellos haya 50 que aún no se enteren, pero no es la mayoría".

Por ello, pide ayudas, como la reducción de pago de veladores, y advierte de que en este asunto "también tiene que haber responsabilidad del ciudadano, del cliente, porque no todo puede recaer en el empresario". "El ciudadano que se ría de la pandemia también ha de ser sancionado", concluye.