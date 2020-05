Extremadura espera la respuesta del Gobierno a su petición de amoldar las franjas horarias por el calor

Así, después de que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en la tarde de este pasado martes "formalmente" solicitó al Gobierno de España la "oportunidad" de modificar las franjas horarias con los distintos grupos de edad que "más perjudicados" estarían por el calor, como los mayores y los niños, la Administración regional se encuentra a la espera de la respuesta del Ministerio de Sanidad.

De este modo, teniendo en cuenta que todas las tardes se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad con los consejeros autonómicos, Vergeles preguntará por la solicitud extremeña, tras lo cual la Junta comunicará el resultado de la misma "para que la gente no se haga un lío y sepa a qué hora puede salir".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios en rueda de prensa telemática este miércoles en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, quien ha recordado que la Junta de Extremadura pidió eliminar las franjas horarias pero el Gobierno no accedió, aunque sí que permite a cada autonomía "manteniendo las franjas amoldarlas a sus circunstancias", que es lo que ha pedido el Ejecutivo autonómico.

PROTOCOLOS EN LAS AULAS

Por otra parte, en cuanto a los protocolos para el regreso a las aulas de alumnos que vayan a promocionar y que soliciten voluntariamente acudir a los centros para tareas de refuerzo y tutorías, Gil Rosiña ha incidido en que "todo lo que se haga y se decida (para la vuelta a la nueva normalidad) tiene un protocolo sanitario".

"No va a haber ninguna una actividad a la que volvamos que no tenga aparejada de obligado cumplimiento un protocolo sanitario", ha incidido. "La nueva normalidad no es normalidad sin protocolo sanitario", ha remarcado.

En este sentido, ha indicado que la Consejería de Educación está en contacto con los directores de los centros educativos afectados por la medida para articular una instrucción que detalle -cuando se produzca la vuelta a las aulas de los alumnos que se ha decidido- "los centros educativos sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que sentar a los alumnos, cuánta distancia tienen que tener, quién tiene que llevar mascarilla".

En todo caso, Gil Rosiña ha aprovechado para incidir en la importancia en la desescalada de la "responsabilidad individual" de los extremeños, que "hasta ahora han respondido muy bien en el cumplimiento de las normas".

"Confiamos en que la alegría por reencontrarnos con los nuestros y por volver a hacer actividades normales de las que hemos estado privados en estos dos meses y medio no nos hagan relajarnos", ha afirmado la portavoz de la Junta.