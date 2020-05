Coronavirus.- El PPCV portarà a Antifrau i el jutjat el contracte de material sanitari per "possibles irregularitats"

"Les compres i adjudicacions a empreses no estan del tot clares en contractes com els hospitals de campanya, però hui ens alcem amb les sospites d'un possible delicte de falsedat documental en el contracte pel qual es van pagar 31,5 milions d'euros a un empresari xinés pels primers vols que van arribar a València. I és necessari un aclariment immediat", ha assenyalat Eva Ortiz en un comunicat.

Segons publica aquest dimecres Las Provincias, l'acord, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i una empresa d'un empresari xinés establit a Ontinyent, va ser subscrit pel sotssecretari d'aquest departament el 17 de març, set dies abans de l'arribada del primer vol, però es fa al·lusió en els fonaments de dret a normativa legal i acords del Govern valencià que no es van adoptar fins a onze dies després.

Ortiz fa al·lusió a aquest últim punt per a recalcar que el problema "és que en el document fa referència a qüestions legals i fonaments de dret que no es van adoptar fins a 11 dies després i, per tant, en eixe moment eren inexistents".

Per a Eva Ortiz, "no cal confondre la urgència lògica per tindre material en una situació d'emergència com la de la Covid-19 amb fer les coses malament i basar-se en acords del Govern valencià que no existien quan es va rubricar el contracte".

Així, ha assenyalat que la seua formació portarà el document davant Antifrau i els jutjats i ha instat tant la consellera de Sanitat, Ana Barceló, com el president, Ximo Puig, "a donar una explicació raonable, urgent i convincent de què ha passat ací".

"Fins ara hem sabut de contractes d'envasos d'hidrogel que es facturaven com a mascaretes, d'hospitals de campanya per 1.100 llits de les quals després solament hi ha hagut 884, factures de tres vols iguals que després diuen que és un error, firmes de la comissionada de compres quan encara no ho era. Hi ha molt a explicar. La credibilitat del Consell està més en joc que mai", ha conclòs.